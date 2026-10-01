Nobile Contrada San Magno, il nuovo Gran Priore è Massimo Donato

Si è svolta nella serata di martedì 29 settembre la 60° Assemblea dei contradaioli della Nobile Contrada San Magno di Legnano, chiamata quest’anno al rinnovo del Gran Concilio di Contrada e all’elezione del Gran Priore.

La serata è iniziata con l’approvazione del bilancio e la relazione morale del Gran Priore uscente Marco Barlocco che lascia dopo tre anni il ruolo passando il testimone al neo eletto Massimo Donato. Molto sentito l’intervento di Marco Barlocco che ha ringraziato tutti i contradaioli per la fiducia accordatagli e ha rimarcato lo spirito di servizio che deve contraddistinguere ogni contradaiolo chiamato a ricoprire un ruolo in contrada. L’assemblea ha risposto con un fragoroso e lungo applauso.

Le cariche di reggenza e il nuovo Gran Concilio per i prossimi tre anni

Massimo Donato è quindi il nuovo Gran Priore, che si unirà al Capitano Alessandro Zanovello, sesto anno di reggenza, alla Castellana Angelica Di Lena, secondo anno di reggenza, alla Gran Dama Valentina Raimondi, secondo anno di reggenza, allo Scudiero Marco Colombo secondo anno di reggenza e al Gonfaloniere Giacomo Ravaioli.

Il Gran Concilio, che sarà chiamato a definire i progetti e le scelte di Contrada per i prossimi tre anni, è così composto: Abbiati Anna, Barlocco Marco, Bontorin Michele, Dellavedova Luca, Di Simplicio Sofia, Esposito Domenico, Faggionato Giuseppe, Iberto Simone, Martina Massimo, Molaschi Diego, Preti Mario, Sanna Edoardo, Scarpa Giuseppe, Toia Giovanni, Vizzolini Riccardo.

Tesoriere, Cancelliere, Elemosinieri e Probiviri: gli organi di Contrada

Tesoriere: Fumagalli Andrea. Cancelliere: Bedogni Stefano.

Collegio degli Elemosinieri: Biggiogera Paola, Landini Monica, Venturin Renata. Comitato dei Probiviri: Fumagalli Matteo, Rivolta Andrea, Perego Massimo.