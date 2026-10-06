“No Data Center Magenta”, domani il volantinaggio del comitato

Un volantinaggio informativo contro il data center di Magenta, questo quanto ha organizzato per la giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, il “Comitato Stop Data Center Magenta”.

Il volantinaggio alla stazione

Il comitato ha spiegato che durante la giornata sarà alla stazione ferroviaria della Città della Battaglia, distribuendo volantini, sia sul lato di viale Piemonte sia sul lato di piazza Papa Giovanni XXIII.

I due momenti

Il volantinaggio verrà realizzato negli orari di punta, la mattinata dalle ore 7:00 alle ore 9:30; e il tardo pomeriggio/sera dalle ore 17:00 alle ore 19:30.

Il comitato ha sottolineato come “la distribuzione dei volantini avverrà a mano, senza occupazione di suolo pubblico e senza intralciare il passaggio dei pedoni o la circolazione”.