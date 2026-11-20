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Nms, il caso sbarca in Commissione regionale. Presidio dei lavoratori. Prosegue la lotta contro gli oltre 100 licenziamenti nel centro di ricerca oncologica di Nerviano.

Nms, il caso sbarca in Commissione regionale

“La vicenda di Nms, Nerviano Medical Sciences non riguarda soltanto il destino occupazionale, ma il futuro di uno dei più importanti poli della ricerca oncologica presenti nel nostro Paese. Gli ultimi sviluppi della crisi destano forte preoccupazione ed è quindi fondamentale che il confronto tra azienda, organizzazioni sindacali e istituzioni prosegua in modo costruttivo e trasparente, individuando tutte le soluzioni possibili per salvaguardare l’occupazione e un patrimonio strategico di competenze scientifiche e professionali costruito in decenni di attività. Non possiamo permetterci di disperdere conoscenze ed esperienze di questo livello, che costituiscono una risorsa fondamentale per la ricerca e l’innovazione”. Così la Vice Presidente della Commissione Attività Produttive Silvia Scurati (Lega) ha introdotto l’audizione dedicata alle ricadute occupazioni e alle prospettive di ricerca e sviluppo della Nerviano Medical Sciences, storico centro di ricerca oncologica del milanese.

Il presidio dei lavoratori

“Siamo di fronte a una situazione surreale, con oltre un centinaio di lavoratori e ricercatori a rischio licenziamento e la scadenza imminente della cassa integrazione a fine anno, a cui si somma la procedura di licenziamento e la possibile vendita di Accelera – hanno dichiarato i sindacati (Filctem Cgil Milano, Femca Cisl Milano, Uiltec Uil Milano e RSU aziendale) – Denunciamo un progressivo depauperamento del polo di Nerviano e una totale mancanza di trasparenza: per mesi non ci sono state informazioni sull’azienda cinese — scoperta solo a giugno come ritirata — né ci sono stati forniti i 70 contatti dei potenziali compratori. Contestiamo una cronica mancanza di investimenti corretti nel passato, interrogandoci sull’apertura del nuovo sito di Corsico, sull’arrivo continuo di consulenti e sulla destinazione dei brevetti finanziati da Regione Lombardia, mentre assistiamo allo svuotamento e alla vendita delle strumentazioni. Dall’ultimo incontro al Mimit si è aperta una via da vagliare: un piano industriale per la cessione di Accelera, con l’aiuto del Ministero e i finanziamenti di Invitalia per garantirne la continuità. Per NMS invece una soluzione manca ancora. A fronte di procedure di licenziamento collettivo aperte sia su NMS che su Accelera, e di un confronto in cui l’azienda ha avanzato richieste rigide giudicate irricevibili, chiediamo con forza il ritiro immediato dei licenziamenti e che le istituzioni pretendano chiarezza dall’azienda sulle reali alternative, sulle trattative fallite e sui piani di cessione. Non possiamo accettare che venga distrutto un patrimonio scientifico di inestimabile valore e che l’unica risposta ai lavoratori sia la dispersione delle competenze”.

Gli altri appelli e la proprietà

A condividere l’appello a una maggiore trasparenza da parte della proprietà è stata la Sindaca di Nerviano Daniela Colombo, che ha ribadito che “la credibilità del board aziendale è fortemente compromessa dai numerosi accordi e investimenti annunciati e mai concretizzati, compresi quelli recenti su Accelera nonostante le autorizzazioni ministeriali. Chiediamo trasparenza totale e chiarezza sulle ragioni per cui le trattative sono fallite, prima di valutare ulteriori sviluppi e valorizzare il coinvolgimento di Invitalia”. “Siamo feriti e umiliati dalla decisione aziendale di chiudere il centro, ma il nostro lavoro è e rimane quello di dare una speranza ai malati oncologici – ha aggiunto Francesco Casuscelli in qualità di rappresentante dei ricercatori di Nms – Negli ultimi anni ci siamo visti trattati come semplici strumenti nelle mani di fondi di investimento focalizzati unicamente sul profitto, dimenticando che la ricerca è un investimento a lungo termine di importanza vitale per il Paese. A partire dalle nostre competenze proponiamo la creazione di una piattaforma nazionale di Drug Discovery tramite cui potremmo continuare a generare valore, trasferimento tecnologico e innovazione scientifica, favorendo collaborazione tra diversi gruppi di ricerca, generando un modello strategico innovativo”.

“In Italia manca il capitale privato per sostenere la ricerca oncologica: abbiamo contattato circa 70 soggetti in Italia e in Europa, ma nessuno ha interesse o capitali per rilevare l’attività, inclusa la trattativa con l’investitore cinese naufragata all’ultimo, nonostante avessimo sostenuto i costi di struttura e legali – ha risposto Hugues Dolgos, Presidente della Nerviano Medical Sciences – Non avendo più capitale da investire né tempo per proseguire, e avendo dovuto vendere parte delle attrezzature per far fronte agli stipendi e agli oneri, non abbiamo altra opzione che la chiusura, pur restando disponibili a mettere a disposizione asset e know-how”.

L’audizione è stata richiesta da Silvia Scurati e dai Consiglieri Carlo Borghetti (PD), Christian Garavaglia (FdI), Simone Negri (PD) e Michela Palestra (Patto Civico), che sono intervenuti nel corso del dibattito per porre domande di chiarimento ai responsabili aziendali, insieme alle Consigliere Maira Cacucci (FdI) e Paola Pizzighini (Movimento 5 Stelle).

Erano inoltre presenti i funzionari della Città Metropolitana di Milano e i funzionari regionali della Direzione generale Sviluppo, che hanno ricordato come “Regione Lombardia continuerà a fare tutto il possibile, anche con il supporto del Mimit, di Invitalia e delle ZIST, per accompagnare il percorso amministrativo in vista della scadenza delle procedure di licenziamento collettivo del 14 dicembre, cercando investitori privati e soluzioni condivise per tutelare i lavoratori, pur auspicando da parte dell’azienda una maggiore e necessaria trasparenza nella fornitura di dati e documenti”.

Scurati (Lega): “Licenziamenti, serve una soluzione entro il 14 dicembre. L’azienda collabori concretamente con Regione e Ministero”.



“La situazione della Nerviano Medical Sciences resta preoccupante e l’audizione di oggi non ha fornito tutte le risposte che ci aspettavamo. Con la procedura di licenziamento in corso e la scadenza del 14 dicembre ormai vicina, la priorità è individuare ogni possibile soluzione per tutelare i lavoratori e salvaguardare una realtà strategica per l’Alto Milanese. Regione Lombardia continuerà a lavorare, insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per valutare tutti gli strumenti disponibili”. Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della Commissione Attività produttive, a seguito dell’audizione odierna con la proprietà, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti dei lavoratori, il Comune di Nerviano e la Città metropolitana di Milano. E Scurati prosegue: “Con gli uffici del MIMIT abbiamo lavorato per individuare possibili investitori privati e chiesto all’azienda le informazioni necessarie per sostenere questo percorso. Purtroppo, finora non abbiamo riscontrato da parte della proprietà la collaborazione che sarebbe necessaria. Per superare questa crisi servono trasparenza, disponibilità al confronto e un progetto industriale credibile, capace di rilanciare innovazione e sviluppo. Regione Lombardia e la Commissione continueranno a seguire da vicino la vertenza, sostenendo ogni percorso utile a salvaguardare l’occupazione. Il lavoro delle istituzioni è chiaro e trasparente: ci aspettiamo lo stesso atteggiamento dall’azienda, che deve dimostrare concretamente di voler collaborare per trovare una soluzione. Il futuro dei lavoratori e di Nerviano Medical Sciences non può restare nell’incertezza”.

NMS e Accelera, Palestra e Colombo chiedono di fermare i licenziamenti e garantire la continuità della ricerca a Nerviano

Michela Palestra, consigliera regionale del Patto Civico, e Daniela Colombo, sindaca di Nerviano, intervengono sulla crisi di Nerviano Medical Sciences e Accelera, chiedendo il ritiro delle procedure di licenziamento collettivo e chiarezza sulle prospettive di cessione. Le procedure coinvolgono 151 persone, 86 di Nerviano Medical Sciences e 65 di Accelera. “Chiediamo alla proprietà di ritirare le procedure di licenziamento e di dire quali proposte siano arrivate, perché le trattative si siano fermate e quali possibilità restino aperte” dichiara Michela Palestra – Le opportunità concrete di cessione vanno valutate al tavolo ministeriale con Regione, Comune e parti sociali. Su Nerviano sono state investite risorse pubbliche e occorre chiarire come siano state utilizzate e quali impegni abbia assunto la proprietà. Per chi affronta un tumore, la ricerca è speranza di cura. A Nerviano ci sono ricercatrici, ricercatori e tecnici che vi hanno dedicato anni di lavoro e vogliono continuare a dare il proprio contributo. Regione e Ministero si impegnino perché possano farlo qui.”

Già il 21 settembre 2026 Daniela Colombo aveva chiesto di “capire se esista ancora un reale progetto industriale per la ricerca e per l’insieme delle attività presenti a Nerviano”. “Le autorizzazioni per continuare la ricerca ci sono. Ora chiediamo a Regione e Ministero di convocare al più presto un nuovo incontro con la proprietà, il Comune e i sindacati per fermare i licenziamenti e valutare le proposte di cessione. Ogni settimana di incertezza rende più difficile tenere insieme i gruppi di ricerca. La priorità è garantire che quelle persone possano continuare a lavorare a Nerviano” concludono Michela Palestra e Daniela Colombo.

Pizzighini: Basta sacrificare i lavoratori e ricerca

“Ben 151 lavoratori a rischio licenziamento, laboratori che, secondo quanto denunciato dai sindacati, vengono svuotati delle attrezzature e un patrimonio scientifico costruito in decenni, anche grazie a ingenti risorse pubbliche, che rischia di andare disperso. È l’ennesimo copione inaccettabile, eccellenze del nostro territorio che finiscono nelle mani di proprietà estere e vengono progressivamente depauperate, lasciando ai lavoratori e alla collettività il conto da pagare”. Così la 5 Stelle Paola Pizzighini a margine dell’audizione in IV Commissione Attività Produttive sulla vertenza Nerviano Medical Sciences e della controllata Accelera. Che prosegue: “Dopo l’accordo raggiunto al Ministero nel dicembre 2025, che aveva consentito il ritiro di 73 licenziamenti, oggi ci troviamo davanti a una situazione ancora più drammatica: 151 esuberi, compresi tutti i 65 dipendenti di Accelera, e nessuna prospettiva industriale concreta. Regione Lombardia e Governo non possono restare a guardare mentre viene smantellato un polo strategico per la ricerca oncologica italiana. Le istituzioni devono vigilare sulle trattative e impedire che competenze e investimenti pubblici vengano dispersi. Chiediamo alla proprietà di ritirare immediatamente i licenziamenti e di presentare entro il 9 dicembre un piano industriale serio, prima della scadenza della procedura fissata al 14 dicembre. Non possiamo continuare a finanziare le imprese con soldi pubblici per poi assistere alla distruzione di posti di lavoro e alla svendita delle nostre eccellenze. La ricerca e il futuro di 151 famiglie valgono più dei profitti di chi decide di abbandonare il territorio”.