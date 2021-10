Niente intervallo: rientrato lo sciopero al Marcora

Il caso a Inveruno

Chiedevano di poter riavere l'intervallo e di poter uscire da scuola per poter prendere il pullman: oggi gli studenti del Marcora sono tornati in classe.

Niente intervallo e uscita posticipata: oggi, martedì 19 ottobre 2021, lo sciopero degli studenti del Marcora di Inveruno è rientrato.

Niente intervallo: gli studenti tornano in classe

Rientrata la protesta degli studenti dell'Ipsia Marcora di Inveruno. I ragazzi chiedevano di poter fare l'intervallo, che era sparito nella scansione dell'orario e di rivedere la durata delle ore di lezione per poter uscire dall'istituto in un orario più decente nel pomeriggio in considerazione anche degli orari dei pullman.

Due pause da 10 minuti, ma in aula

Il preside Antonio Zito, con una circolare, ha ripristinato l'intervallo: due pause da 10 minuti l'una differenziate per piano e per inizio dell'orario scolastico. Gli studenti non possono però uscire dalle classi per evitare assembramenti e si può andare in bagno solo in caso di impellente necessità. Per quanto riguarda l'orario c'è la possibilità di effettuare dei cambiamenti così da anticipare le uscite, soprattutto quella dell'ultima ora, oggi prevista alle 15 per chi entra alle 8.50, per via degli ingressi scagionati alla prima ora.

Il fronte della protesta si era spaccato nei giorni scorsi e ieri, lunedì 18 ottobre, ha visto fuori dai cancelli solo un gruppo di studenti di quarta e quinta non soddisfatti delle risposte avute. La maggioranza però è rientrata a scuola dallo scorso giovedì e oggi, 19 ottobre, gli studenti sono tutti in classe.