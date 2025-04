Niente corte istituzionale per il 25 aprile a Pero: lo organizza l'Anpi

L'Anpi Onorina Brambilla di Pero ha deciso quest anno di festeggiare il 25 aprile organizzando in autonomia il corteo e la commemorazione dei partigiani caduti vista la quasi assoluta assenza di iniziative da parte del comune.

"Per questo 25 Aprile, 80° Anniversario della Festa della Liberazione dal nazifascismo, l'Amministrazione Comunale di Pero ha scelto un profilo molto basso: nessun corteo e celebrazioni limitate alla deposizione delle corone in alcuni simboli dei Caduti di tutte le guerre - fanno sapere dall'Anpi - E' così che, nell'occasione dell'80° da quel glorioso 25 Aprile 1945, il Sindaco Abbate e la sua giunta intende dar lustro alle celebrazioni istituzionali della Festa della Liberazione. In realtà non ci sorprende che tra gli inviti istituzionali non vi sia la sezione ANPI locale. Dalla data del suo insediamento questa Amministrazione ha fatto di tutto per evitare il confronto limitandosi ad annunciare verbalmente la ricusazione della Convenzione di collaborazione che è ancora in atto (scadenza 31 dicembre 2025) con ANPI. Riteniamo altresì grave che nel programma del nuovo Cerimoniale Istituzionale, che si inaugura giusto ora, vi sia una clamorosa mancanza: sono previste deposizioni di corone al Monumento ai Caduti di Cerchiate (piazza Roma), al Monumento del Marinaio (sempre a Cerchiate) ed al Monumento Ricordo dei Caduti al Cimitero ma non al Monumento ai Caduti che è posizionato (provvisoriamente) al Giardino di via XXV Aprile".