Nicholas Teramo ha vinto il premio “Principe della risata”

Il giovane dairaghese ha sbaragliato la concorrenza a Iglesias, in Sardegna, e lo ha fatto a colpi di monologhi taglienti e sketch dal ritmo serrato

Per due sere il cuore pulsante di Iglesias, in Sardegna, ha abbandonato i ritmi della quotidianità per lasciare spazio alle risate, alla spensieratezza e alla grande comicità. Piazza Sella si è infatti trasformata a tutti gli effetti nella capitale del cabaret grazie alla nuova edizione del Festival nazionale «Il Principe della risata», un appuntamento che ha richiamato un pubblico caloroso e numeroso, pronto a farsi contagiare dall’allegria. Appuntamento che ha visto trionfare un giovane dairaghese, Nicholas Teramo, che si è rivelato molto abile nello strappare sorrisi, risate e applausi.

Una sfida a colpi di sketch e monologhi

Il palco della storica piazza cittadina ha visto alternarsi 10 concorrenti provenienti da tutta Italia, selezionati tra i migliori talenti emergenti del panorama comico nazionale. Gli artisti si sono sfidati a suon di battute, portando in scena una grande varietà di stili: monologhi taglienti e riflessivi sulla vita quotidiana; sketch dal ritmo serrato; personaggi esilaranti e surreali. La giuria e il pubblico hanno assistito a una vera e propria maratona di comicità, dove il livello artistico si è dimostrato altissimo, rendendo la scelta finale tutt’altro che semplice.

Il vincitore viene da Dairago

Alla fine, a conquistare il titolo di «Principe della risata» è stato Nicholas Teramo, giovane talento originario di Dairago. Con la sua energia, i suoi tempi comici perfetti e una presenza scenica travolgente, Teramo è riuscito a fare breccia nel cuore degli spettatori e a convincere i giudici, portandosi a casa il trofeo più ambito della manifestazione.