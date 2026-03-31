Cambio ai vertici della Società Benefit che si prepara all’imminente e complesso inizio dei lavori di ammodernamento dell’impianto. Nello stesso giorno di arrivo del nuovo turbo-gruppo, si è svolta l’ultima Assemblea dei Soci di Neutalia S.r.l. Società Benefit nella quale è stato nominato Ing. Maria Ventura, attuale Direttore Tecnico, come nuovo Amministratore Delegato.

Neutalia ha un nuovo Amministratore delegato

La nomina segue le dimissioni dell’Ing. Alessandro Reginato, che ha guidato la Società nell’ultimo anno accompagnandola nella determinante fase di revamping in atto.

Ing. Reginato conclude la sua esperienza in Neutalia, per dedicarsi ad una nuova esperienza professionale nell’ambito di un importante player lombardo del settore dei servizi di pubblica utilità.

Nel corso del suo mandato, la Società ha potuto consolidare la propria operatività, intraprendendo un percorso di miglioramento continuo delle performance dell’impianto e avviando la Fase 1 del revamping: un investimento da circa 21 milioni di euro aggiudicato al Consorzio ABILS, con lavori in corso il cui completamento è atteso nel secondo semestre del 2026.

Il Consiglio di Amministrazione e la Presidenza ringraziano l’Ing. Alessandro Reginato per il lavoro svolto, la competenza tecnica messa al servizio della Società e il supporto collegiale nelle scelte strategiche.

«Sono orgoglioso dei risultati raggiunti da Neutalia che nel giro di pochi anni si è attestata come una realtà industriale solida ed avviata a svolgere un ruolo di riferimento nell’ambito dell’economica circolare e dell’efficienza energetica del territorio. Il raggiungimento di importanti obiettivi tecnico-economici assume maggior rilievo in considerazione del netto miglioramentoanche delle performance ambientali. Desidero ringraziare i Soci per la fiducia accordatami e CDA e Presidente per la proficua collaborazione nella messa a terra del Piano Industriale.”

Alessandro Reginato, Amministratore Delegato di Neutalia

Chi è il nuovo dirigente

Maira Ventura. Laureata in ingegneria civile con indirizzo idraulico, inizia la sua carriera professionale nel 2000 ricoprendo il ruolo di progettista idraulico per la realizzazione della tratta Alta Velocità Milano-Bologna. A partire dal 2005 realizza numerosi e complessi progetti nell’ambito infrastrutturale idrico e dei servizi di pubblica utilità. Nel 2013 entra in CAP Holding SPA, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano, dove assume il ruolo di responsabile area tecnica – progettazione ed esecuzione dei settori di acquedotto, depurazione, collettamento e reti fognarie e impianti di trattamento rifiuti. Oggi è Direttrice di Gruppo CAP. Dal 2022 in Neutalia assume prima il ruolo di Responsabile Impianto e poi di Direttore Tecnico.

La sua nomina avviene in un momento di forte concretezza operativa per Neutalia contribuendo a snellire le procedure al fine di garantire al meglio il raggiungimento degli obiettivi sfidanti inerenti il realizzo delle nuove opere: i lavori della Fase 1 sono in piena esecuzione e si prevede col il teleriscaldamento di raggiungere una capacità produttiva in grado di coprire il fabbisogno energetico di circa 30.000 famiglie, riducendo il ricorso a fonti fossili e migliorando sensibilmente le performance ambientali dell’impianto.