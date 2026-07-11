Neutalia apre le porte agli amministratori pubblici: visita al termovalorizzatore in vista del revamping

Delegazione di Anci Lombardia e Confservizi in visita all'impianto per approfondire il ciclo dei rifiuti e il ruolo del recupero energetico nell'economia circolare.

Una giornata dedicata a conoscere da vicino il funzionamento del termovalorizzatore e il percorso che i rifiuti compiono fino alla produzione di energia.

È quella organizzata da Confservizi Cispel Lombardia, su richiesta di Anci Lombardia, all’impianto di Neutalia di Busto Arsizio, dove una delegazione di amministratori pubblici e tecnici è stata accompagnata dal presidente Laura Mira Bonomi e dall’amministratore delegato e direttore tecnico Maria Ventura. L’iniziativa, la prima di una serie di visite che Anci Lombardia intende promuovere negli impianti di trattamento rifiuti della regione, si è svolta alla vigilia dell’avvio della prima fase dei lavori di revamping e ha rappresentato un’occasione di confronto sui temi della gestione sostenibile dei rifiuti, dell’innovazione tecnologica e del ruolo degli impianti di recupero energetico nell’ambito dell’economia circolare. Durante la visita sono stati approfonditi sia gli aspetti tecnici e ambientali del processo sia le sfide che gli enti locali sono chiamati ad affrontare per garantire servizi sempre più efficienti, sostenibili e trasparenti.

«Un momento fondamentale per decisioni più consapevoli»

Alla giornata hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Busto Arsizio e presidente della Commissione nazionale Ambiente di Anci Emanuele Antonelli, il coordinatore di Confservizi Cispel Lombardia Massimo Di Dimenico, il presidente regionale del Dipartimento Servizi Pubblici Locali, Ambiente, Politiche Agricole e Green Economy di Anci Lombardia Giuseppe Canducci, il consigliere comunale di Busto Arsizio Orazio Tallarida, il coordinatore tecnico di Anci Lombardia Fabio Binelli ed Elena Lavelli dell’Ufficio tecnico del Comune di Busto Arsizio.

Il presidente di Neutalia Laura Mira Bonomi ha dichiarato:

«È stato un importante primo momento di conoscenza diretta e concreta degli impianti, fondamentale per favorire decisioni ancora più consapevoli».

Guardando ai lavori in corso, il presidente ha aggiunto:

«Invito la delegazione di Anci Lombardia e Confservizi a tornare nel nostro impianto nei primi mesi del 2027, a revamping completato, affinché possa apprezzare gli esiti definitivi dell’intervento e cogliere il valore del percorso intrapreso: un vero ponte tra il passato e il futuro».

Antonelli e Ventura: «Trasparenza e investimenti»

Il sindaco Emanuele Antonelli ha ringraziato Neutalia «per la disponibilità e la trasparenza avuta durante la visita svolta sul campo, che ha permesso a noi amministratori pubblici di aumentare la nostra conoscenza della gestione del ciclo di trattamento dei rifiuti, così da poter informare e sensibilizzare il pubblico rispetto alle tematiche ambientali».

Sulla stessa linea anche l’amministratore delegato e direttore tecnico Maria Ventura:

«Ringrazio gli amministratori di Anci e Confservizi per l’iniziativa proposta. La loro presenza testimonia l’attenzione verso un’infrastruttura strategica per l’intero territorio e per la gestione sostenibile dei rifiuti. Per me è motivo di grande orgoglio poter accompagnare questo importante percorso di crescita e innovazione, perché il revamping in corso rappresenta un investimento concreto e sostenibile».

Anci Lombardia: «Conoscere gli impianti per amministrare meglio»

Per Giuseppe Canducci, presidente regionale del Dipartimento Servizi Pubblici Locali, Ambiente, Politiche Agricole e Green Economy di Anci Lombardia, l’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire agli amministratori una conoscenza diretta del sistema di gestione dei rifiuti:

«Come Anci Lombardia abbiamo voluto promuovere questa iniziativa per uscire dagli uffici e incontrare direttamente le esperienze già attive sul territorio regionale. Per chi amministra una comunità è fondamentale toccare con mano il percorso che compiono i rifiuti dopo la fase del centro di raccolta, una realtà che purtroppo non tutti i Comuni riescono ancora ad avere».

Secondo Canducci, «vedere dall’interno il funzionamento di un impianto esistente permette di acquisire una consapevolezza tecnica preziosa. Solo un amministratore pienamente consapevole può trasmettere ai propri cittadini l’importanza cruciale della raccolta differenziata e della riduzione degli scarti, trasformando la gestione dei rifiuti in un percorso di responsabilità condivisa».

Il percorso formativo promosso da Anci Lombardia proseguirà nei prossimi mesi con una nuova tappa dedicata a un impianto specializzato nella gestione e nel riciclo della plastica, nell’ottica di diffondere una cultura amministrativa sempre più orientata ai principi dell’economia circolare.