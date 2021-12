"Nessun maltrattamento": Andrea Azzimonti assolto

Il processo

Il 39enne di Cuggiono era stato allontanato dalla sua abitazione dopo le accuse.

Assolto per non aver compiuto il fatto. Sì è concluso con l'assoluzione del cuggionese Andrea Azzimonti il processo bis per maltrattamenti in famiglia in seguito alle denunce presentate dalla mamma e da una sorella.

L'assoluzione di Azzimonti

Ha tirato un sospiro di sollievo il 39enne Andrea Azzimonti di Cuggiono che secondo l'accusa avrebbe aizzato i suoi cani rottweiler contro le due donne. Per questa vicenda Azzimonti ha subito la misura dell'allontanamento dalla sua abitazione a Castelletto di Cuggiono e i suoi sei cani sono stati messi in un canile. Il cuggionese si è sempre professato innocente, si è difeso nei vari dibattimenti e nell'udienza del 22 dicembre è arrivata l'assoluzione.

La felicità dopo anni di vicende legali

Azzimonti si è detto subito felicissimo dopo aver ricevuto l'assoluzione dalle accuse.