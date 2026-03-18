Nelle fasi finali i lavori del nuovo Polo 0-6 anni

Proseguono spediti i lavori per la realizzazione del nuovo Polo 0-6 anni in Via De Gasperi, a Gaggiano. Il primo cittadino Enrico Baj ha fatto un sopralluogo per valutare il cronoprogramma del cantiere e dare alcune informazioni. L’Amministrazione comunale continua a monitorare con attenzione l’avanzamento del cantiere, seguendo da vicino tutte le fasi finali dei lavori per garantire che la struttura venga completata nei tempi previsti e nel rispetto degli standard richiesti.

Un polo moderno ed efficiente

Il sindaco in relazione a questo progetto, valutato in maniera critica dall’opposizione, ha voluto precisare:

“ Se la nuova struttura dovesse soddisfare tutte le domande dei cittadini, sarebbe impensabile continuare ad erogare questo servizio alla Calvi Carabelli. Noi stiamo lavorando per garantire la miglior offerta educativa ai nostri piccolo. Il rinnovo della convenzione per un solo anno con il Calvi Carabelli è da inquadrata come fase di valutazione del nuovo Polo , come funzionerà e se soddisferà tutte le richieste. Con la Calvi Carabelli stiamo già dialogando per trovare una nuova soluzione, come ad esempio una convenzione per la scuola elementare, creare una collaborazione che vada in questo senso»

Per quanto riguarda il nuovo Polo 0-6, il primo cittadino aggiunge: «Quando la struttura nuova, che sorge a fianco di quella vecchia sarà completata, il nostro obiettivo è quello di riqualificare la parte più datata, per avere così un Polo moderno ed efficiente a servizio della comunità».

Durante la supervisione del cantiere Baj ha precisato

“I lavori del nuovo plesso dell’asilo dovrebbero a giugno- ha sottolineato – La struttura ospiterà dal prossimo anno la scuola dell’infanzia che va da 3 a 6 anni. I lavori proseguono bene, ci sono degli ampi spazi luminosi che accoglieranno i bimbi, tre ampie aule e uno spazio comune all’ingresso molto accogliente. La nuova struttura è adiacente a quella già esistente, che accoglierà la fascia 0-3 anni. L’insieme di questi immobili darà vita al nuovo Polo 0-6 anni a disposizione della comunità”.

Parallelamente, l’impegno dell’Amministrazione è rivolto anche al futuro e alla qualità complessiva del polo educativo. Per questo motivo si sta lavorando per avviare un percorso di ammodernamento e riqualificazione della parte storica della struttura, con l’obiettivo di migliorare e valorizzare gli spazi esistenti e renderli sempre più adeguati alle esigenze educative di oggi. L’attenzione resta quindi doppia: