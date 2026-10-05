Nella notte la disinfestazione anti Dengue in tre zone di Legnano

La disinfestazione anti Dengue in tre zone di Legnano, fra cui le aree della stazione e dell’Ospedale nuovo Per tutta la notte l’ingresso al nosocomio sarà garantito dal Pronto soccorso

A seguito della segnalazione di Ats Milano di un caso sospetto di infezione da virus Dengue di una persona non residente a Legnano e passata in tre zone della città, dalle 23 di lunedì 5 ottobre scatteranno le operazioni di bonifica in nelle tre aree interessate dal passaggio

La bonifica

L’intervento, che sarà effettuato da personale specializzato con biocidi in formulazioni a basso impatto ambientale, registrati e autorizzati dal Ministero della Salute, partirà oggi alle 23 nella prima delle tre zone e terminerà indicativamente intorno alle 2 di notte.

Si procederà alla disinfestazione di esemplari adulti e larve della zanzara sul suolo pubblico e privato all’interno di tre aree:

1) dalle 23 la zona via Novara, compresa nel quadrato compreso tra le vie Firenze – Montecassino,Salmoiraghi, dei Ciclamini e Pisa

2) dopo l’1 la zona via Papa Giovanni Paolo II (Ospedale nuovo) comprendente l’area intorno all’Ospedale nuovo e quella compresa fra le vie delle Palme – Sardegna, Parma, Monza, bretella di via Liguria e Levi Montalcini

3) dopo l’1 la zona Venegoni (stazione) compresa fra le vie Gaeta, Venegoni, piazza Butti, corso Italia, piazza Monumento, via Curtatone, via Volturno, via Flora, via Bergamo -Maurizio Quadrio e via Rossini. Si procederà dopo la una in modo da garantire l’accessibilità sino all’ultimo treno che ferma nella stazione di Legnano.

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Le dichiarazioni

«Per questa emergenza cui sempre più spesso, come Comune, siamo chiamati ad attivarci nel più breve tempo possibile, desidero ringraziare, insieme con l’Asst Ovest Milanese, in questo caso coinvolta con il proprio presidio ospedaliero, tutti i soggetti che ci supportano in questi momenti: l’Asst, Polizia di Stato, Carabinieri, Protezione civile, oltre alla nostra Polizia locale», ha detto il sindaco Lorenzo Radice.

I suggerimenti

Per le abitazioni all’interno delle aree trattate, si raccomanda di chiudere finestre balconi evitando di sostare all’esterno, mettere a riparo animali domestici e da compagnia, non lasciare all’esterno giocattoli, ciotole e abbeveratoi, non esporre all’aperto alimenti ed indumenti, non sostare né transitare nelle aree trattate, non utilizzare impianti di climatizzazione, ricambio d’aria durante i trattamenti, lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini urbani.

In caso di contatto con la sostanza insetticida liberarsi dei vestiti e lavare la cute con acqua corrente, in caso di contatto con gli occhi è suggerito di lavare gli occhi a palpebre aperte con soluzione fisiologica sterile o acqua corrente per 15 minuti, mentre in caso di ingestione, inalazione accidentale e per tutti gli altri casi è opportuno consultare il medico oppure contattare il 112 o il Centro Antiveleni dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (telefono emergenza 02.66101029, email info@ospedaleniguarda.it).

La raccomandazione è, nei limiti del possibile, di non uscire di casa prima di cinque ore dalla fine del trattamento. I volontari della Protezione Civile dalla serata gireranno con un megafono nelle aree interessate dalla disinfestazione per avvertire la cittadinanza e la Polizia Locale darà supporto durante le fasi di esecuzione dell’intervento.