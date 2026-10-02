Nel weekend paese in festa con la Patronale

L’Amministrazione Comunale di Albairate ha reso noto il programma degli eventi della Festa patronale 2026 dal 2 al 5 ottobre 2026. Anche quest’anno, in collaborazione con Proloco Albairate e Parrocchia San Giorgio, il Comune ha preparato un programma ricco di appuntamenti per celebrare insieme le nostre tradizioni e vivere momenti di convivialità.

Nella rassegna «Tra Navigli e Ticino»

Gli eventi della Festa si inseriscono nel prestigioso palinsesto della seconda edizione del Festival d’Autunno «Tra Navigli e Ticino», una rassegna che intende valorizzare le eccellenze del nostro territorio. La manifestazione ha ottenuto inoltre il patrocinio e il prezioso contributo di Regione Lombardia, attraverso il bando «Lombardia Style», che ha riconosciuto l’importanza e la qualità della proposta aggregativa.

Questa sera, venerdì 2 ottobre , alle 21 in piazza Garibaldi si parte con la musica dei Mdf Band con «Un viaggio per l’Italia». Domani , sabato, sarà colmo di appuntamenti, la premiazione della decima edizione del Concorso giovani scrittoria alle 16 in Corte Salcano:

«Un’iniziativa culturale di rilievo nazionale pensata per incentivare i giovani ad avvicinarsi alla scrittura creativa e per valorizzarne fantasia e capacità espressive. Questa iniziativa ci riempie di orgoglio: ogni volta restiamo colpiti dalla generosità dei partecipanti, che sanno raccontarsi con sincerità condividendo sogni e paure» ha affermato il vicesindaco e assessore alla Cultura Maria Cristina Trezzi parlando della rassegna culturale.

Finale pirotecnico

Sempre sabato alle 18 inaugurazione della Rassegna artistica AlbaiArte nel Centro polifunzionale e alle 21 il Concerto della festa con il Corpo bandistico Albairatese in via Roma con la Banda di Galliate. Domenica bancarelle in piazza per tutta la giornata; alle 15 la tradizionale processione della Madonna del Rosario alle 17 in via Donatori di Sangue il Palo della cuccagna con i ragazzi della leva del 2027 e alle 21 gran finale pirotecnico con i Fuochi d’artificio all’oratorio San Luigi.

Un carnet di eventi, da segnare sull’agenda , non prendete altri appuntamenti per questo fine settimana.