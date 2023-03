Nel testamento una casa per il Comune

Un alloggio donato al Comune. E’ il lascito di Gianfranco Ronchi, cittadino di Cornaredo deceduto nel settembre del 2020.

Una casa per il Comune

L’uomo, nel suo testamento, ha infatti disposto che l’alloggio di sua proprietà presente nella palazzina di via Monzoro 40 andasse al Comune di Cornaredo, con il vincolo di utilizzare il bene per fini sociali e senza fini di lucro. L’amministrazione comunale, in accordo con gli eredi, ha determinato a inizio marzo l’affidamento al notaio per procedere alla registrazione del testamento e in futuro all’accettazione.

11mila euro dal 5xmille

Sempre in tema di donazioni, all’albo pretorio comunale è stato pubblicato il rendiconto dei fondi ricevuti dal Comune grazie alle quote del 5xmille dell’Irpef. Sono poco meno di 12mila euro, 11.921 euro per l’esattezza, i fondi ricevuti dal Comune nell’anno 2022 e derivanti dalle dichiarazioni dei redditi dell’anno di imposta 2020. Anche in questo caso, i soldi sono andati ad attività con scopi sociali e di sostegno alle categorie più fragili della cittadinanza, in particolare all’area di intervento «Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora».