“Prevenire è vivere”. Da questo principio, semplice ma fondamentale, nasce la Camminata per la Vita 2026, organizzata dalla LILT – sezione di Legnano e in programma domenica 29 marzo.

Nel fine settimana la “Camminata per la vita Lilt”

Un messaggio che rappresenta la missione quotidiana dell’associazione: diffondere la cultura della prevenzione, promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce nella lotta contro i tumori. Un impegno costante che negli anni ha reso questa iniziativa un appuntamento molto atteso e partecipato dalla comunità.

La camminata partirà e si concluderà a Villa Jucker (Corso Matteotti 3). Le iscrizioni saranno aperte dalle 9.30 alle 10.30, mentre la partenza è prevista alle ore 10.30. La partecipazione prevede un’offerta minima di 10 euro; i bambini potranno partecipare gratuitamente. Come da tradizione, saranno i benvenuti anche gli amici a quattro zampe.

La donazione a Lilt Legnano

L’intero ricavato sarà devoluto alle attività della LILT di Legnano, che opera a 360 gradi in ambito oncologico: dalla prevenzione all’assistenza e al supporto delle persone che hanno ricevuto una diagnosi di tumore, con l’obiettivo di ridurre l’impatto della malattia e offrire attenzione, vicinanza e sostegno.

“Con questa camminata vogliamo ribadire un messaggio fondamentale: con la prevenzione e la solidarietà si può vincere”, spiega la responsabile della delegazione LILT di Legnano, Silvana Gatti. “Prevenire è vivere significa agire ogni giorno per tutelare la salute e promuovere comportamenti consapevoli”.

Il percorso, ad anello e accessibile a tutti, è lungo circa 7 chilometri completamente pianeggianti. Attraverserà alcuni dei luoghi più significativi della città: dal centro cittadino a Piazza San Magno, fino al Parco Castello, all’Isola del Castello e al Mulino Cornaggia, per poi fare ritorno a Villa Jucker. Un tracciato pensato per coinvolgere famiglie, appassionati e cittadini di tutte le età, all’insegna del movimento e della salute.

L’evento è patrocinato dal Comune di Legnano ed è reso possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor, tra cui la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e Ccr Insieme Ets, partner storici dell’iniziativa e attivi nella promozione della cultura della prevenzione sul territorio.

Ai primi 200 iscritti sarà consegnato un pacco gara.

Il commento di Roberto Scazzosi

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate spiega:

“Fare banca, per noi, significa molto più che offrire servizi finanziari: significa prendersi cura delle persone e contribuire a far vivere il territorio in cui operiamo ogni giorno. Iniziative come la Camminata per la Vita rappresentano perfettamente questo impegno, perché uniscono attenzione alla salute, solidarietà e partecipazione della comunità. Sostenere la prevenzione vuol dire investire nel benessere delle persone e nel futuro del nostro territorio. Credo profondamente nel valore di queste iniziative e nel lavoro delle associazioni che, come la Lilt, sono un presidio fondamentale e un sostegno per chi soffre, operano per la salute, la prevenzione, e la qualità della vita delle nostre comunità. Sono cose che possono fare una differenza vera nella vita delle persone, non dimentichiamolo. Una camminata, un messaggio, un impegno condiviso: perché prevenire significa vivere”

Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets spiega:

“Una cultura della salute è fatta di consapevolezza, attenzione e responsabilità verso sé stessi e verso gli altri. Promuovere la prevenzione significa davvero salvare vite e costruire una comunità più sana e più unita. Occorre fare rete sul territorio, tutti assieme e sostenerci a vicenda, per questo, ogni anno, insieme alle associazioni comunali, organizziamo giornate di prevenzione gratuita rivolte ai residenti e ai soci della banca. Sono momenti concreti in cui offriamo servizi, controlli e informazione, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone alla cultura della diagnosi precoce. Uniti possiamo dimostrare quanto sia importante fare rete per mettere davvero al centro la salute delle persone. Io domenica 29 sarò a fianco della Lilt a camminare assieme perché la vita e la solidarietà vincano”.

Ai primi 200 iscritti alla Camminata per la Vita sarà consegnato un pacco gara.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria LILT dalle 15.00 alle 17.00 al numero 0331 450 080 o via email all’indirizzo legnano@legatumori.mi.it.