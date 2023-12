Il Gruppo d'interesse "Il Presepio" con il Patrocinio del Comune di Canegrate organizza dal 8 Dicembre al 6 Gennaio “La Via dei Presepi”, una mostra di presepi all'aperto per vivere l'atmosfera natalizia, creati per l'occasione dai cittadini di Canegrate in un percorso visitabile gratuitamente 24 ore su 24.

Nel fine settimana arriva la mostra dei presepi

Una passeggiata natalizia attraverso le vie di Canegrate per ammirare i presepi realizzati artigianalmente con impegno e fantasia da privati e associazioni del paese. Seguendo le indicazioni dell'itinerario che verrà segnalato tramite apposite mappe, che verranno pubblicate anche sulla pagina Fb del Gruppo Il Presepio, e cartelli indicativi, si potranno visionare i presepi esposti che potranno essere votati dai cittadini di Canegrate. Come si vota? Vai sulla pagina Fb del Gruppo Il Presepio, scorri le foto dei presepi partecipanti che verranno pubblicate e metti il like sul presepe che più ti piace.

I vincitori verranno decretati dal voto popolare unitamente al voto della giuria di qualità appositamente costituita.

La premiazione dei vincitori avverrà Domenica 14 Gennaio alle ore 17 presso il Polo Culturale Catarabia – Canegrate.