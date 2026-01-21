Il Pronto soccorso di Legnano è un DEA di 2’ livello (Dipartimento di emergenza e accettazione) dove sono presenti tutte le principali specialità cliniche di assistenza al paziente

Sono stati 152.982 gli accessi complessivi alle strutture di emergenza urgenza dell’ASST Ovest Milanese nel corso del 2025. In particolare, si segnalano i 69.145 accessi di Legnano e i 62.255 di Magenta.

Nel 2025 sono oltre 150mila gli ingressi nei Pronto soccorso dell’Asst Ovest milanese

Il Pronto soccorso di Legnano è un DEA di 2’ livello (Dipartimento di emergenza e accettazione) dove sono presenti tutte le principali specialità cliniche di assistenza al paziente che riguardano le patologie tempo dipendenti (neurologiche e cardiologiche) mediche, oltre al Trauma Team.

“Nel corso del 2025 a Legnano – spiega la dottoressa Monica Ranzini, Direttore DEA di Legnano e del Pronto Soccorso di Cuggiono, con il supporto della Coordinatrice infermieristica Silvia Goegan – abbiamo registrato 1406 codici rossi, 8.235 codici arancione, 13.660 codici azzurri, 40.715 codici verdi e 5.129 bianchi. La presenza contemporanea dei codici più elevati in Pronto soccorso impegna la maggior parte del nostro personale medico e infermieristico, e degli specialisti di supporto che integrano le nostre risorse, provenienti dalla Medicina interna, dalla Chirurgia e dagli altri reparti quali ad esempio la cardiologia, la neurologia o il Trauma Team, che si attivano in base alle emergenze riscontrate. Nel corso del 2025 abbiamo registrato un discreto aumento delle patologie neurologiche, per le quali il fattore tempo è fondamentale”.

Il pronto soccorso di Magenta

“Al Pronto soccorso di Magenta, DEA di Livello 1 – spiega il dott. Massimo Dello Russo, Direttore DEA di Magenta e del Punto di primo intervento di Abbiategrasso, con il supporto della coordinatrice infermieristica Silvia Castiglioni – i codici rossi nel 2025 sono stati 769, 5.229 i codici arancioni, 14.214 gli azzurri, 37.254 i verdi e 4.789 i bianchi. Su questo territorio è attivo anche il progetto UCA (Unità di Continuità Assistenziale): si tratta di una iniziativa sperimentale avviata dal Pronto Soccorso dell’ospedale per dimettere in sicurezza i pazienti fragili, offrendo assistenza domiciliare intensiva tramite un’équipe mobile (medici e infermieri) che interviene entro 72 ore dalla dimissione integrandosi con il medico di base e riducendo così ricoveri e rientri in PS”.

“In caso di necessità – aggiungono il dott. Dello Russo e la dott.ssa Ranzini – è importante che i cittadini contattino in prima battuta la centrale di AREU attraverso il numero unico europeo per l’emergenza urgenza “112”: è fondamentale infatti ricevere cure adeguate nel luogo più idoneo, che non sempre coincide con quello più vicino. In caso di patologie tempo dipendenti, ogni secondo può essere prezioso per aver salva la vita”.

Gli altri accessi presenti sul territorio

Nel Pronto soccorso di Cuggiono gli accessi complessivi sono stati 13.309, mentre nel Punto di Primo intervento di Abbiategrasso 8.264, dei quali 3.228 attraverso il fast track oculistico, una vera e propria eccellenza per il territorio.

“I nostri reparti di emergenza urgenza – commenta il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese Francesco Laurelli – rappresentano un punto di riferimento per un territorio molto più ampio rispetto al bacino di afferenza dell’azienda. Questo fattore è determinato dall’elevato livello di professionalità dei nostri operatori e dalla presenza di tutte le discipline e degli strumenti, a livello aziendale, che possano supportare un impegno di questa natura da parte dei medici, infermieri e operatori. Il lavoro di squadra e l’approccio multi disciplinare sono il valore aggiunto sia nell’intervento in emergenza che nel percorso di cura del cittadino/paziente, in ospedale e sul territorio”.

“Abbiamo strutturato l’attività dei nostri Pronto Soccorso – conclude il Direttore Sanitario Valentino Lembo – in modo funzionale rispetto al livello di afflusso dei cittadini e alla specificità degli interventi. Il personale della Medicina interna esercita un ruolo di supporto all’organico dei PS, mentre gli altri specialisti intervengono prontamente in base alle singole necessità di cura”.