Negozio del cuore: ecco i più votati dai nostri lettori

Li avete fatti salire sol podio a suon di voti. Sono i vincitori del nostro contest Negozio del cuore, con il quale il nostro gruppo editoriale ha voluto celebrare il commercio di vicinato in tutte le sue sfaccettature.

Negozio del cuore: a salire sul podio sono stati due bar e una drogheria

E nei giorni scorsi siamo andati a trovarli nei loro negozi per consegnargli i premi in palio. A Enrico Calcaterra del Bar Formula Uno di Arluno, primo classificato con 195 punti, è andato un buono pubblicitario da utilizzare sui nostri giornali o siti internet o su Telecity, un buono per due persone per l’ingresso in uno dei centri Qc Terme e un omaggio gastronomico. Ad Angelo Distefano del Bar Line di Cerro Maggiore, secondo classificato con 191 punti, sono andati un buono pubblicitario e un omaggio gastronomico. Francesco Tenconi della Drogheria Bolchi di Vittuone, terzo classificato con 56 punti, ha ricevuto infine un buono pubblicitario e un omaggio gastronomico.

Premiati anche i negozianti che si sono piazzati dal quarto al decimo posto

Hanno ricevuto buoni pubblicitari anche i negozianti che si sono piazzati dal quarto al decimo posto. Quarta classificata è l’edicola di Villastanza, al quinto posto ex aequo la cartoleria Demo di Parabiago e la cartoleria Birba di Parabiago, al sesto posto Dea Bakery di Abbiategrasso, al settimo posto Il Fornaio di Nerviano, all’ottavo posto la Cartoleria edicola Restelli di Vittuone, al nono posto il Caffè Privativa Frontini di Vittuone, al decimo posto El Cervellee di Vittuone.

Da parte della redazione di Settegiorni Magenta-Abbiategrasso e Settegiorni Legnano-Alto Milanese ancora un grazie sentito ai negozi e alle edicole che hanno collaborato, facendo da punto di raccolta dei tagliandi, per la buona riuscita della nostra iniziativa.