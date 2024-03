Negli orti comunali al posto dell’insalata spuntano lavandini e rifiuti

L’ingresso quasi non lo vedi, perché quando raggiungi il fondo di via Turati a Rho, sede degli orti comunali, la prima cosa che noti è quell’ammasso di mattoni, ormai abbandonati da tempo sul suolo pubblico (ah se lo facesse un privato chissà che sanzioni ndr).

Quando entri pensi di vedere le prime piantine di insalata e invece "sbocciano" i lavandini

Poi entri, pensando di vedere le prime piantine di insalata nel terreno, le prime piante di pomodori legate al classico bastone di legno che le sorreggerà poi per tutto il periodo estivo. Invece, nulla di tutto ciò: in via Turati, negli orti comunali di Rho sbocciano lavandini, erba alta, degrado e rifiuti.

"Questo dovrebbe essere un luogo di aggregazione invece..."

Un posto che in un bel pomeriggio di sole come quello di lunedì dovrebbe essere affollato di pensionati e, invece, ne trovi solamente tre o quattro. «Questo dovrebbe essere un luogo di aggregazione per gli anziani e invece è diventato un luogo abbandonato - spiegano davanti ai nostri taccuini i tre ortisti presenti - Sono ormai più di tre anni che ascoltiamo promesse da parte dell’Amministrazione e invece, la situazione è quella che può vedere con i suoi occhi».

Un luogo dimenticato, gli appezzamenti coltivati si contano sulle dita di una mano

Le fotografie parlano da sole, gli orti di via Turati-San Bernardo sono un luogo dimenticato dove gli appezzamenti coltivati si contano sulle dita di una mano.

«E’ assurdo vedere gli orti in queste condizioni - spiegano gli ortisti - Sono stati fatti dei danni e nessuno sta sistemando la situazione. Peccato, una volta erano un punto di riferimento per noi anziani, adesso siamo allo sbando, e come ha potuto vedere anche lei qui sbocciano in rifiuti invece delle sementi che in questo periodo stanno crescendo negli orti di tutti i pensionati.»