Aveva commesso una rapina: rintracciato e arrestato

Aveva commesso una rapina a Rho nel 2020, in carcere un 28enne di Vanzago.

Rapina a Rho, ora l'arresto

I Carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato. In carcere è finito un 28enne di origine cilena, residente a Vanzago. I militari della Stazione di Arluno sono intervenuti in esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti dell'uomo che doveva espiare la pena di 1 anno per una rapina e simulazione di reato. Il primo fatto era stato da lui commesso il 13 maggio 2020 a Rho, il secondo a Milano il 25 maggio dello stesso anno.

Per lui il carcere

Gli uomini dell'Arma sono arrivati da lui e lo hanno trasportato nel carcere di San Vittore a Milano.