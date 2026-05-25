Neet, via alle domande per due tirocini in biblioteca

Opportunità per giovani tra i 18 e i 29 anni fuori da studio e lavoro: nove mesi alla Marinoni con un compenso mensile di 400 euro.

Due tirocini pagati di nove mesi in biblioteca a Legnano per i giovani con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni che sono fuori da ogni ciclo di istruzione o percorso di studi e che non lavorano.

Neet, aperti i termini delle domande per due tirocini in biblioteca

È la possibilità offerta dal bando “ZeroNeet. Reti di opportunità per l’inserimento occupazionale e le competenze”, inserito nel Programma regionale Lombardia-Fondo sociale europeo plus 2021-2027. Il programma regionale si declina sul territorio in “CultAction. Da Neet a protagonisti: cultura come attivazione”, la proposta progettuale promossa da AnciLab, in partenariato con CSBNO – in rete e con il sostegno di alcuni Comuni tra cui Legnano.

“Un contesto in cui ritrovare fiducia, autostima e motivazione”

Palazzo Malinverni spiega:

“La vocazione culturale del progetto nasce anche da una convinzione precisa: il mondo della cultura, grazie all’ampiezza delle competenze, sia tecniche sia trasversali, che offre e richiede, può agire su dimensioni personali diverse rispetto a quelle competitive o performative tipiche di altri ambiti lavorativi. Il settore culturale può in questo senso rappresentare un’esperienza positiva, capace di offrire ai giovani un contesto in cui ritrovare fiducia, autostima e motivazione nel confronto con il mondo del lavoro”.

Venti ore settimanali per nove mesi e un compenso mensile di 400 euro

I due posti previsti dal bando nella biblioteca civica Augusto Marinoni prevedono 20 ore settimanali, nove mesi di tirocinio e un compenso mensile di 400 euro. La domanda deve essere presentata entro le 12 di mercoledì 3 giugno. Tutte le informazioni sono sul sito comunale; per ulteriori domande è possibile inviare una email a neet@ancilab.it.ab.it o a serv.biblioteca@comune.legnano.mi.it.

Grazie a X Factory sono già stati “riattivati” 80 neet

L’adesione del Comune di Legnano al progetto segue le azioni che si sono sviluppate all’interno del X Factory per il contrasto al fenomeno dei neet e che ha portato, tra 2024 e 2025, a intercettare 80 ragazzi inattivi a livello lavorativo, di studio e formazione.