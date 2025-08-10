Navetta gratuita per andare a fare la spesa

Iniziativa

L'unico negozio di Alimentare è chiuso per ferie, l’Amministrazione corre ai ripari

Arriva l’estate e per chi rimane in paese e non può muoversi autonomamente con l’auto diventa un problema fare la spesa. L'Amministrazione di Ozzero ha attivato un servizio temporaneo per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

Corse gratuite per Abbiategrasso

A seguito della chiusura estiva del negozio di alimentari, l’Amministrazione ha decido di offrire gratuitamente un servizio navetta per Abbiategrasso, per consentire ai cittadini la possibilità di fare la spesa. Il servizio ha esordito martedì mattina 5 agosto, ora sono prevista altre corse: venerdì 8 agosto andata 8.30 – ritorno 10.30; martedì 12 agosto andata 8.30 – ritorno 10.30; giovedì 14 agosto andata 8.30 – ritorno 10.30; martedì 19 agosto andata 8.30 – ritorno 10.30 e infine l’ultimo viaggio venerdì 22 agosto andata 8.30 – ritorno 10.30.

“Si tratta di trasporto in città e per periodo limitato per compensare l’assenza di negozi in paese” afferma il sindaco Pietro Invernizzi spiegando l’iniziativa.

Pasti a domicilio

Contestualmente a questo servizio, si ricorda che e’ attivo il servizio “pasti a domicilio”, a pagamento. Il servizio è rivolto a persone anziane e disabili residenti che: si trovino in condizione di totale o parziale non autosufficienza, come da apposita certificazione medica; vivano al loro domicilio; è abbiano ridotta capacità organizzativa rispetto alla gestione della quotidianità e dei pasti. Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì e la consegna è effettuata tra le 11 e le 12.30. I giorni festivi il servizio è sospeso. La domanda di attivazione del servizio, che dovrà essere inoltrata all’ufficio servizi sociali del Comune.