Natale quest’anno cade di giovedì, giornata tradizionalmente lavorativa. Ovviamente il giorno di Natale in tutti i Comuni serviti da AEMME Linea Ambiente gli operatori non saranno in servizio.

Natale e Santo Stefano: anticipi e posticipi nella raccolta rifiuti

Vediamo, dunque, quando si dovranno esporre i rifiuti:

a Legnano, Canegrate, Parabiago, Magnago, Buscate, Robecchetto con Induno e Villa Cortese le raccolte del 25 dicembre si anticipano il 24. La sera di martedì 23 dicembre, pertanto, i cittadini di tali Comuni dovranno esporre i rifiuti che sono abituati ad esporre per la raccolta del giovedì.

Nei Comuni di Castellanza e Rescaldina, invece, le mancate raccolte del 25 dicembre si recuperano il giorno 27 (Castellanza: plastica e vetro; Rescaldina: plastica, umido e vetro) insieme ai rifiuti che di norma si raccolgono il sabato.

La festività del 25 dicembre non inciderà, invece, sulle abitudini dei cittadini di Arconate, Dairago e San Giorgio su Legnano, in quanto il giovedì in tali Comuni non sono previsti servizi di raccolta.

Venerdì 26 dicembre, pur essendo una giornata festiva (Santo Stefano), servizi regolari nei Comuni di Arconate (carta, umido e vetro), Buscate (Rsu), Castellanza (Umido e carta), Dairago (vetro), Rescaldina (carta, umido e pannolini/pannoloni), San Giorgio su Legnano (vetro) e Turbigo (carta e plastica).

Nei Comuni di Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago il giorno 26 dicembre (festività di Santo Stefano), gli operatori non saranno in servizio. Le raccolte previste per quel giorno saranno recuperate il giorno successivo, ossia sabato 27 dicembre. I cittadini dovranno, pertanto, esporre i rifiuti non la sera di Natale, bensì quella di Santo Stefano. La festività di Santo Stefano non inciderà sul Comune di Villa Cortese, in quanto il venerdì non sono previsti servizi di raccolta.

A Cornaredo la raccolta dell’umido che dovrebbe essere effettuata il giorno di Natale verrà anticipata alla Vigilia (i cittadini dovranno, pertanto, esporre l’umido la sera di mercoledì 23 dicembre), mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati slitterà a sabato 27 dicembre.

A Gallarate la mancata raccolta dell’umido del giorno di Natale sarà recuperata sabato 27 dicembre, quella dei rifiuti indifferenziati lunedì 29 dicembre (insieme all’umido non raccolto a Santo Stefano), quella della plastica martedì 30 (insieme ai rifiuti indifferenziati non raccolti a Santo Stefano) e quella del vetro mercoledì 31. Le mancate raccolte di plastica e vetro del 26 dicembre saranno, invece, recuperate venerdì 2 gennaio 2026.

A Magenta le mancate raccolte di giovedì 25 dicembre saranno recuperate il giorno successivo, venerdì 26, quando gli operatori, nonostante la festività, saranno in servizio per raccogliere i rifiuti del giovedì e anche quelli del venerdì.

A Cuggiono le raccolte di umido e carta del 25 saranno anticipate a mercoledì 24 dicembre.

A Boffalora sopra Ticino le mancate raccolte di umido e plastica del 25 dicembre saranno anticipate a mercoledì 24 dicembre e lo stesso vale per Robecchetto con Induno, che anticipa al 24 dicembre le raccolte di umido, carta e vetro del 25.

Ad Ossona le mancate raccolte di umido, carta e plastica di giovedì 25 dicembre saranno recuperate venerdì 26, quando gli operatori, nonostante la festività di Santo Stefano, saranno in servizio.

La festività del 25 dicembre non inciderà, invece, sulle abitudini dei cittadini di Turbigo, in quanto il giovedì in tale Comune non sono previsti servizi di raccolta, mentre il 25 dicembre gli operatori saranno in servizio per la raccolta di carta e plastica.

Giovedì 25 e venerdì 26 dicembre tutte le piattaforme rifiuti e i centri di raccolta saranno chiusi.