Natale è arrivato in Pediatria con due mesi di anticipo

Supereroi e personaggi dei fumetti e delle favole dell’associazione Cuorieroi per bambini eroi sono tornati all’ospedale cittadino.

Natale è arrivato con due mesi di anticipo per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Legnano.

Visita speciale al reparto di Pediatria dell’ospedale di Legnano

A portare loro i doni, nella mattinata di sabato 25 ottobre, sono stati l’Uomo Ragno, Cat Wowan, Flash, Wolverine e la Principessa Belle. Supereroi e personaggi dei fumetti e delle favole dell’associazione Cuorieroi per bambini eroi, che dal 2016 regala sorrisi nei reparti pediatrici e oncoematologici, ma anche in case famiglia e centri di accoglienza, e che due anni fa aveva già fatto visita alla Pediatria Legnanese portando in dono una splendida spider giocattolo che i bambini possono usare anche per raggiungere la sala operatoria della loro stanza quando sono chiamati ad affrontare un intervento.

Regali e sorrisi per regalare momenti di gioia ai bambini e non solo

Spiega Antonino Galici, fondatore e presidente di Cuorieroi, gruppo locale (la sede è a Venegono Superiore) della Nazionale italiana dell’amicizia, onlus basata a Torino il cui slogan è “Nessuno può resistere al sorriso di un bambino… è un incantesimo fatto per cambiare il mondo”:

“Il nostro è un gruppo di volontari che nel tempo ‘liberato’ dal lavoro si impegnano ad andare in ospedali e istituti ma anche in case di riposo per portare momenti di gioia”.

Galici, che nel 2022 proprio per il suo operato in favore dei bambini più fragili ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana, e gli altri volontari si impegnano per “regalare sorrisi sia ai bambini ricoverati che ai loro genitori e, perché no, anche al personale ospedaliero” prosegue il presidente dell’associazione.

I supereroi sono arrivati con un carrello pieno di giochi e sorprese

L’arrivo dei supereroi e della principessa Belle (al secolo Alessandro Cera, Simona Marcato, Emanuele Milone, Massimo Tronci e Sara Campi) nella Pediatria legnanese è stato accolto con emozione dei bambini più piccoli, che li aspettavano con trepidazione e che non hanno perso l’occasione di farsi fotografare insieme ai loro beniamini. I cinque visitatori d’eccezione si sono presentati in reparto con un carrello pieno di giochi e sorprese che hanno distribuito stanza per stanza, fermandosi a chiacchierare con i piccoli pazienti. Ma i regali più belli sono quelli che hanno ricevuto i volontari di Cuorieroi: il sorriso e l’emozione dei bimbi.