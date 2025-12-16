Natale all’Anffas: raccolti 19mila euro con la lotteria

Anche l’Amministrazione comunale di Abbiategrasso ha preso parte allo scambio di auguri natalizi organizzato dalla struttura di strada per Cassinetta , con la presenza degli assessori Valter Bertani e Roberto Albetti.

Un prezioso servizio per la comunità

Un momento importante e sentito per l’associazione, che da anni presta un servizio prezioso alla comunità, mettendo al centro le persone, i ragazzi e le famiglie. Nel corso dell’evento è stata premiata una delle protagoniste di questo percorso, Sara Valandro, testimone di un lavoro quotidiano fatto di impegno, cura e attenzione verso le persone con disabilità e verso l’intera comunità. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione significativa per ribadire l’importanza dell’inclusione e della solidarietà, valori fondamentali per costruire una comunità più attenta alle necessità delle persone fragili.

Presente anche la consigliera regionale Silvia Scurati:

“Ho partecipato con piacere alla festa di Natale organizzata da Anffas Abbiategrasso e Fondazione Il Melograno, un momento sentito e partecipato che mette al centro le persone, i ragazzi e le famiglie. Durante l’evento ho avuto l’onore di premiare una dei protagonisti di questo percorso, l’amica Sara Valandro, testimone di un lavoro quotidiano fatto di impegno, cura e attenzione verso chi vive una disabilità e verso l’intera comunità”

Il punto della situazione

Al centro Il Melograno di Anffas sabato scorso 13 dicembre 2025, e’ stata una giornata bellissima e speciale per Famiglie , ragazzi volontari e amici che si sono trovati insieme per l’annuale festa di Babbo Natale.

“Questo momento è importante per ritrovarsi insieme, festeggiare l’arrivo del Natale ma anche per fare il bilancio di anno che sta finendo” ha riferito Alberto Gelpi storico volontario.

A fare da padrone le tre figure chiave di Anffas Massimo Simeoni presidente di Anffas Abbiategrasso, Rita Cussigh presidente della Fondazione il Melograno e Alberto Gelpi storico volontario oggi a gestire le attività di reperimento fondi.

“Il 2025 per Anffas è stato un anno che sarà ricordato a lungo in positivo e negativo – sottolinea Gelpi – Negativo per la scomparsa di tante persone come Franco Tonoli, il presidentissimo, colui che per anni ha guidato Anffas e ha ideato quello che oggi è il Centro il Melograno, Peppo Simeoni , l’utente che rappresentava Anffas e i suoi residenti , e poi tanti volontari e amici stretti. Positivo per essere riusciti nell’impresa che sembrava impossibile , di rimettere mano ai due vecchi edifici sfruttando il contributo del super bonus 110% e quindi con una spesa importante di circa 1 milione e 300mila euro si è potuto rimettere a nuovo esternamente con un efficentamento energetico le due strutture”.

All’esito positivo di questa operazione si è subito pensato di continuare nell’opera edilizia di ristrutturazione del primo edificio, l’ex comunità alloggio e creare il nuovo centro diurno, che sarà inaugurato nel primo trimestre 2026 con una spesa di circa 350.000 euro.

Un ricca lotteria

“Infine , molto importante per il 2025 e’ l avere affidato a Fondazione Renato Piatti la gestione dei Servizi del Centro questo ha permesso di dare nuovi stimoli, coprire nuovi bisogni , e soprattutto dare nuova energia a tutti noi – conclude – La festa è stata un modo anche di dare riconoscimento a persone e enti che nell’anno o negli anni si sono distinti per attività a nostro favore , sono stati quindi dati riconoscimenti a Fondazione Piatti, ai Volontari Mario Fuso Nerini, Moreno Magnaghi e Andrea Daghetta, allo Studio Bardazzi , alla ditta Bennati e a Valandro Group, a Silvia Posla del ristorante il Priore , all’Ingegner Annamaria Peri dello Studio Rapetti e a Martina Forti e Alberto Cola’ di Villa Umberto e Maurizio Castiglioni patron del caffè Teatro di Samarate. Un grazie speciale con il riconoscimento del melograno e’ stato dato agli Amici del Melograno, associazione che da anni supporta Anffas Abbiategrasso in tante attività come vendita di fiori e organizzazione eventi , il loro Melograno sarà affisso nel grande Salone delle Associazioni, che sono la vera linfa vitale per tenere in piedi quella che è oggi la realtà Anffas ad Abbiategrasso. In ultimo piena soddisfazione per il risultato della sottoscrizione a premi organizzata come ogni anno e che grazie all’aiuto di tutti ha raggiunto la raccolta di quasi 19mila euro”.