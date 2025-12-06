«Natale a Vanzaghello», si parte oggi

Tutto pronto per il «Natale a Vanzaghello», tanti gli eventi per piccoli e grandi in programma dal 6 dicembre fino all’Epifania.

Il programma di oggi, sabato 6 dicembre

Si comincia oggi, sabato, alle 21 con la musica della banda, pronta a regalare emozioni e coinvolgere. Il Complesso Bandistico Vanzaghellese proporrà il tradizionale «Concerto di sant’Ambrogio», con la soprano solista Barbara Pariani e il direttore Davide Casafina. L’appuntamento si terrà nella chiesa parrocchiale e vedrà la partecipazione degli alunni delle classi quarte della scuola primaria «San Francesco d’Assisi».

Il programma di domani, domenica 7 dicembre

Domenica poi tutti insieme in festa con l’iniziativa «Accendiamo il Natale», organizzata dal Comune in collaborazione con la parrocchia. Tante le iniziative in programma nel corso della giornata: alle 10 sarà celebrata la messa solenne in onore del patrono Sant’Ambrogio con la presenza di don Michele Porcelluzzi, avvocato generale della Diocesi di Milano; alle 12 sarà possibile ritirare il pranzo da asporto (prenotazioni in segreteria parrocchiale al numero 347.7146238). Nel pomeriggio si entrerà nel vivo delle iniziative natalizie: alle 14.45 è in programma la partenza del Presepe vivente della scuola dell’infanzia parrocchiale dalla piazza Don Rampini verso la chiesa Sant’Ambrogio; alle 15 ci sarà un breve momento di preghiera in chiesa per i ragazzi degli oratori e tutti i presenti e sarà suonato il brano di apertura del Concerto d’organo «Convivio musicale» a cura di Andrea Andriolo, Erika Rezzonico e Michele Ansalone. Alle 15.30 è previsto l’inizio della tombolata in piazza Sant’Ambrogio per tutti i ragazzi. Alle 16 zampognaro e Babbo Natale in piazza; alle 16.30 merenda per tutti (polenta e zucchero o nutella con la parrocchia; pandoro e cioccolata con pasticceria Pariani e vin brulé con il Centro Sociale anziani Vanzaghello). Alle 16.45 ci saranno il Canto dei bambini delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria e l’accensione dell’albero e delle luminarie natalizie. Durante il pomeriggio sarà allestito uno stand espositivo con i lavori realizzati dai ragazzi del Cse Molecole. Infine alle 19.30 cena da asporto (prenotazioni in segreteria parrocchiale 347.7146238). Nel corso della giornata non mancheranno tante sorprese. In caso di maltempo la festa si svolgerà al coperto.

Il programma di lunedì 8 dicembre

Si prosegue anche il giorno dopo: lunedì 8 dicembre, dalle 10 alle 18, la Pro Loco Vanzaghello in collaborazione con l’Amministrazione comunale, aspetta tutti in piazza Sant’Ambrogio e nelle vie del paese per la «Festa di Natale». Per tutta la giornata ci saranno il Mercatino natalizio (espositori creativi, associazioni e commercianti), Street food Pro Loco, artisti di strada e musica live. Inoltre il programma prevede dalle 11 alle 18 esibizione zampognaro; dalle 11 alle 12 «Babbo Natale in un click» e esibizione live di Musikademia; dalle 15 musica live con Claudia e X Ever Band, laboratorio di cucito «Decorazione palline di Natale» in Biblioteca e spettacolo trampoliere. Infine dalle 17.15 spettacolo di fuoco «La banda del sogno perduto».

Primi appuntamenti del nuovo anno

Previsti due eventi anche per l’inizio del nuovo anno: il 4 gennaio alle 15 tombolata di beneficenza al Csa in piazza Pertini in collaborazione con l’associazione Cuore di Donna, mentre il 6 gennaio alle 16 «La Befana in biblioteca», lettura con laboratorio creativo a cura di associazione Artimede.