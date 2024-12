Natale a scuola per pace e solidarietà

Il Natale è arrivato a Cornaredo, e in particolare nell’Istituto Comprensivo Statale IV Novembre: nelle giornate di lunedì e martedì scorso infatti sono state organizzate le feste di Natale nei plessi Dugnani e Sturzo.

Comprensivo 4 Novembre

Nel discorso d’apertura, il nuovo preside Mario Antonuzzi (particolarmente emozionato di partecipare alla sua prima festa nel nell’istituto) ha voluto ringraziare i genitori e gli insegnanti, senza il cui contributo non si sarebbe potuto organizzare l’evento.

Pace nel mondo

La festa ha avuto inizio alle 16.45, quando i bambini hanno cantato durante l’accensione dell’albero di Natale. Per l’occasione è stato scelto un brano dal forte valore simbolico, «Happy Xmas (War Is Over)» di John Lennon: «In questo periodo delicato, abbiamo voluto riallacciare il Natale al suo messaggio originario, ossia alla pace nel mondo. L’augurio che ci facciamo per il prossimo anno è che cessino i conflitti, a partire dal nostro piccolo: dobbiamo cercare il dialogo, non la contrapposizione» ha dichiarato un insegnante.

Merenda, Babbo Natale e solidarietà

I protagonisti dell’evento sono stati sicuramente i bambini, che nel corso del pomeriggio hanno partecipato alle attività distribuite in tutti i locali della scuola: in mensa è stata preparata una grande merenda collettiva a base di pandoro e cioccolata calda, oltre alla vendita dei dolci fatti in casa dai genitori. La mensa della scuola, anche grazie al contributo di un supermercato, ha messo a disposizione tutto il necessario per la merenda. In palestra ha avuto luogo il mercatino di Natale: genitori e bambini hanno preparato alcuni lavoretti che sono stati venduti nel corso della giornata. Non poteva ovviamente mancare Babbo Natale, che in aula collegio ha distribuito ai bambini dei regali (donati dai genitori per l’iniziativa “Babbo Natale segreto”, novità di quest’anno), creando uno spirito di allegria e convivialità condivisa. In aula musica è stata allestita un’estrazione: i bambini più fortunati si sono portati a casa alcuni premi come giochi da tavolo, panettoni e cesti.

Parte del ricavato della festa, in pieno spirito natalizio, è stato devoluto alla Fondazione Garavaglia ETS per la ricerca e la cura dei tumori pediatrici, mentre il restante è stato donato alla scuola, che li utilizzerà per organizzare laboratori, progetti e uscite didattiche.