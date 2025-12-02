Cerimonie, musica, atmosfere luminose e momenti dedicati ai più piccoli animeranno le piazze e le vie della città

Anche quest’anno Pero si prepara a vivere la magia del Natale con un programma ricco di appuntamenti, pensati per coinvolgere la cittadinanza e rendere ancora più speciale il periodo delle festività.

Natale a Pero: tutte le iniziative in programma

Cerimonie, musica, atmosfere luminose e momenti dedicati ai più piccoli animeranno le piazze e le vie della città, trasformandole in un luogo di incontro e condivisione.

Il calendario si apre con le cerimonie di accensione degli Alberi di Natale, due momenti molto attesi che segnano ufficialmente l’inizio delle celebrazioni natalizie:

Mercoledì 3 dicembre alle ore 16.30 in piazza Roma a Cerchiate, con “Posta per Santa Claus”, una postazione con Babbo Natale.

Mercoledì 10 dicembre alle ore 16.30 al Parco Enrico Mattei, una seconda cerimonia che porterà luci e atmosfera di festa nel cuore della città.

A entrambe le accensioni prenderanno parte le scuole primarie di Pero e Cerchiate, la Parrocchia, la Pastorale Migranti che contribuiranno ad arricchire il clima di festa e vicinanza che da sempre caratterizza questi eventi. Saranno presenti anche i volontari di Auser Pero che distribuiranno cibo e bevande, anche con il contributo di SettimoPero Welfood.

Venerdì 12 dicembre alle ore 21.00, nella Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, si terrà invece il concerto natalizio del Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana Milanese.

Sabato 13 dicembre, dalle 15.30 alle 18.00, via Sempione sarà animata da spettacoli itineranti, dalle coinvolgenti melodie degli Zampognari e dalla presenza della Posta di Santa Claus, con Babbo Natale pronto a raccogliere le letterine dei bambini e scattare simpatiche foto ricordo. La postazione di Babbo Natale sarà posizionata nei pressi dell’albero di Natale allestito al parco Mattei, lato via Sempione; in quello stesso punto, partiranno gli spettacoli itineranti lungo la via.

Giovedì 18 dicembre la palestra Marconi di Pero ospiterà il tradizionale pranzo di Natale organizzato da Auser Pero, con la musica di Mario D’Ambrosio.

Le proiezioni artistiche

Per rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, durante tutto il periodo natalizio si potranno ammirare le “magie di luce”, proiezioni artistiche che illumineranno il campanile della Parrocchia della Visitazione e la facciata della Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo.

Numerose anche le iniziative organizzate da CSBNO a PuntoPero e PuntoCerchiate. Lunedì 15 dicembre alle ore 17.00 a PuntoCerchiate e lunedì 22 dicembre alle ore 17.00 a PuntoPero la tombola di Natale, per bambini dai 5 ai 10 anni (iscrizioni a partire da venerdì 5 dicembre); mercoledì 17 dicembre alle 20.40, appuntamento con il gruppo di lettura 20/40 presso Puntopero: si parlerà di due storie ambientate a Capodanno, “Non buttiamoci giù” di Hornby e “L’eccezione” di Ólafsdóttir, con brindisi e scambio di auguri.

Inoltre, dal 9 dicembre, entrambe le biblioteche parteciperanno all’iniziativa “Posta per il Polo Nord”, con l’esposizione della cassetta della posta per imbucare le letterine a Babbo Natale.

Il Comune di Pero rivolge un sentito ringraziamento agli sponsor Nuove Energie SpA e La Nuova Spurpoz, oltre a tutti gli altri soggetti coinvolti che, con il loro contributo, rendono possibile la realizzazione del programma natalizio.

Calendario eventi

3 dicembre, ore 16.30 – piazza Roma, Cerchiate

Cerimonia di accensione dell’albero di Natale

dal 9 dicembre – PuntoPero e PuntoCerchiate

Posta per il Polo Nord

10 dicembre, ore 16.30 – via Sempione, parco Enrico Mattei

Cerimonia di accensione dell’albero di Natale

12 dicembre, ore 21.00 – Chiesa SS. Filippo e Giacomo, Cerchiate

Concerto natalizio

13 dicembre, dalle 15.30 alle 18.00 – via Sempione

“Posta per Santa Claus”, postazione con Babbo Natale e spettacoli itineranti

15 dicembre, ore 17.00 – PuntoCerchiate

Tombola di Natale (5 – 10 anni)

17 dicembre, dalle 20.40 – PuntoPero

Gruppo di lettura 20/40, brindisi e scambio di auguri

18 dicembre, ore 12.30 – Palestra Marconi

Pranzo di Natale – Auser

22 dicembre, ore 17.00 – PuntoPero

Tombola di Natale (5 – 10 anni)

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it