Si parte sabato 29 novembre alle 16.30 in via Gozzadini, con la degustazione di panettoni artigianali, gentilmente offerti da pasticceri e ristoratori di Gaggiano, per poi assistere all’accensione delle luminarie nel punto più suggestivo del paese.
Natale a Gaggiano: tanti gli appuntamenti in programma
Il giorno dopo, domenica 30 novembre, dalle 10.00 alle 18.00 prenderà vita “Natale in Piazza”, organizzato da Pro Loco Gaggiano in collaborazione con il Comune. I mercatini di Natale vedranno protagonisti hobbisti e artigiani che esporranno i loro prodotti negli stand allestiti da piazza Daccò a Piazza della Repubblica e che potrete visitare sorseggiando una dolce cioccolata calda o un aromatico vin brulé accompagnati da una fetta di panettone, che troverete tutto il giorno allo stand Pro Loco.
Non mancheranno i nostri artisti e la Via del Gusto con stand gastronomici di prodotti alimentari del territorio.
A partire dalle 12.30, in piazza Daccò ci sarà la tradizionale polentata con zola o lenticchie e verzini (anche da asporto), a cura della Pro Loco Gaggiano.
Alle 15.00 Babbo Natale, accompagnato dai suo elfi di fiducia e dagli zampognari, sfilerà da piazza Repubblica a Piazza Daccò, dove dalle 15.30 distribuirà i doni ai bambini con i suoi aiutanti dalle orecchie a punta. I genitori potranno consegnare i regali da distribuire ai propri figli in Biblioteca Comunale fino al 28 novembre, con la possibilità di aggiungere un pensiero personalizzato.
A partire dalle 16.30, i bimbi dai 2 ai 4 anni potranno assistere alle “Letture piccine picciò” nello spazio dedicato ai più piccoli all’interno della Biblioteca Comunale, che, in occasione dei mercatini, resterà aperta dalle 15.00 alle 18.00.
Alle 17.30 un tocco di magia e di musica chiuderà questa domenica con lo spettacolo delle “Finestre musicali” in Piazza Daccò, a cura della Ricordi Music School.
Dalle 16.00 alle 19.00 presso la sede ACLI in via Curiel 1, si svolgerà l’evento “I 50 anni del Ponte” a cura dell’Associazione Il Rachinaldo.
Gli altri eventi in programma
Anche quest’anno tutti i gaggianesi sono invitati a partecipare all’iniziativa “Gli angoli di Natale”, creazioni natalizie ormai da tradizione che contribuiscono ad abbellire alcuni punti di Gaggiano: per prenderne parte è sufficiente scrivere la propria idea a info@prolocogaggiano.it
L’atmosfera natalizia sarà protagonista anche sabato 20 dicembre, quando alle ore 21.00 in Auditorium Comunale si svolgerà lo spettacolo “La Magia del Natale”, organizzato da Pro Loco in collaborazione con il Comune di Gaggiano.
Vi aspettiamo a Gaggiano per dare il via a questo magico periodo di feste!