Nastri blu nelle scuole contro il bullismo

Nastri blu e scatole nelle scuole di Bareggio e San Martino per raccogliere le segnalazioni di coloro che hanno subito bullismo.

È l’idea sviluppata dall’Amministrazione e messa in atto oggi, mercoledì 7 febbraio 2024, quando il sindaco Linda Colombo e la consigliera di maggioranza Alice Cerini hanno consegnato anche dei nastri blu.

"Abbiamo inoltre portato delle scatole per raccogliere le segnalazioni, anche in forma anonima e tutelata, di chiunque abbia subito o assistito a episodi di bullismo. Le informazioni raccolte saranno indirizzate alla commissione contro il bullismo, allo sportello psicologico attivo a scuola e utilizzate per migliorare l’azione educativa e, se necessario, predisporre un piano di intervento. È stata chiesta anche la collaborazione degli insegnanti per spiegare con semplicità agli alunni il perché da oggi vedranno questo nastro e queste scatole all’interno della loro scuola".