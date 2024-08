Nascono «I Bradipi»: i membri del gruppo senior del Cai

A Inveruno è nato il gruppo dei «Bradipi», il collettivo composto dai membri senior del Cai protagonisti di varie escursioni nel periodo che intercorre da marzo a fine novembre, agosto escluso.

E' realtà il gruppo dei Bradipi del Cai

Costituito all’interno della sezione Cai di Inveruno il gruppo Senior con un programma ufficiale di escursioni. Si tratta di un gruppo di 15/20 persone che si è dato il nome «I Bradipi» che regolarmente, di mercoledì, partecipano alle escursioni programmate, da marzo a fine novembre con pausa nel mese di agosto.

«E’ una proposta aggiuntiva delle attività della nostra sezione che ha trovato una bella risposta – ha commentato il presidente Francesco Barni – Si è dato ufficialità da quest’anno a questo gruppo di persone che già da qualche tempo faceva escursioni infrasettimanali. Ora hanno un programma definito con escursioni interessanti, una iniziativa che è piaciuta e sta aggregando sempre più seniores. Cerchiamo di offrire proposte diverse che hanno fatto crescere la nostra sezione, raggiungendo quest’anno il numero di oltre 300 soci iscritti, di diverse fasce di età. Un risultato di cui andiamo orgogliosi».

Il programma delle prossime escursioni

Per il gruppo senior «I Bradipi» la prima parte del programma di escursioni si è chiuso il 24 luglio con la salita ai laghi di Chanavei a Ceresole Reale (Torino). L’attività riprenderà il 9 e 10 settembre con trasferta in Trentino Alto Adige nella val di Funes, per raggiungere il rifugio Genova e giro delle malghe.