E’ nata ufficialmente ‘Progetto Busto Garolfo Olcella’, costituitasi ufficialmente come Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) e registrata il 24 ottobre 2025. Frutto dell’iniziativa di un gruppo di volontari, la nuova realtà ha sede in via Abbazia 43.

Nasce un nuovo spazio culturale e ricreativo per la città

L’Associazione nasce da un’idea semplice ma forte: lavorare per fare la differenza e migliorare la vita della comunità. Senza scopo di lucro e con finalità civiche e solidaristiche, “Progetto Busto Garolfo Olcella” si propone come polo di aggregazione per stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, offrendo occasioni di incontro, cultura e socialità.

Il Presidente dell’Associazione, Antonio Labriola, dichiara:

“Siamo felici di inaugurare questa nuova realtà. ‘Progetto Busto Garolfo Olcella’ vuole essere un luogo aperto, un vero e proprio spazio di incontro e scambio per tutti i cittadini. Siamo pronti e disponibili a collaborare attivamente con le altre associazioni del territorio: il nostro desiderio è quello di condividere idee, spazi ed eventi, convinti che facendo rete si possa offrire un valore aggiunto alla nostra comunità”.

Uno spazio inclusivo

“Progetto Busto Garolfo Olcella” è, per sua stessa natura, uno spazio inclusivo e dinamico: la sede di Via Abbazia sarà un punto di riferimento aperto a chiunque desideri contribuire attivamente alla vita del paese. Un’attenzione centrale è rivolta alle nuove generazioni: i giovani sono al centro del progetto e l’Associazione intende offrire loro spazi dove confrontarsi e assumere iniziative.

Contatti:

Associazione “Progetto Busto Garolfo Olcella”

Sede: Via Abbazia 43, Busto Garolfo (MI)

Mail: progettobustogarolfo.olcella@gmail.com