Nasce Magenta slow, per la mobilità ciclopedonale del territorio

Dall’esperienza positiva del Comitato Pista Ciclabile Magenta-Corbetta e dall’impegno di alcuni soci FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, nasce Magenta Slow, un gruppo di persone interessato alla promozione della mobilità ciclopedonale nel territorio del magentino.

“Con la realizzazione dell’attesa pista ciclabile tra i due comuni - afferma il referente di Magenta Slow Marco Maggi, già attivo nel Comitato Pista Ciclabile Magenta-Corbetta - si è esaurito lo scopo principale del Comitato, che ha quindi deciso di sciogliersi. Ciononostante, alcuni di noi desideravano proseguire il proprio impegno a favore della mobilità ciclopedonale nel territorio”.

“Grazie all’incontro con un gruppo di soci FIAB è stato possibile - continua Maggi - unire le energie e iniziare un nuovo percorso di cittadinanza attiva per migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle nostre strade”. La nascita del gruppo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per allargare la partecipazione: “solo coinvolgendo più persone possibili si potrà promuovere la realizzazione di “città lente”, cioè davvero a misura di persona, tutelando il diritto di muoversi a piedi o in bici liberamente e senza pericoli. Una mobilità più sostenibile e attenta alla valorizzazione delle bellezze del nostro territorio, anche per contribuire allo sviluppo del cicloturismo nel magentino”.