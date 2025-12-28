Nasce la Residenza terapeutico-riabilitativa a media intensità per minori disabili

«La realizzazione, a Corbetta, di una nuova speranza per centinaia di famiglie». Così il sindaco Marco Ballarini annuncia la firma del contratto per il progetto che porterà alla nascita di una struttura per minori disabili.

L’ex Casa di riposo riprende vita con una nuova funzione

«Una nuova vita per l’ex Casa di riposo, che diventerà presto una Residenza terapeutico-riabilitativa a media intensità per minori con disabilità, offrendo cura, sostegno e ricovero a giovani con disturbi gravi e complessi – spiega il primo cittadino – Riqualifichiamo così un edificio abbandonato, trasformandolo in un’eccellenza per tutto il territorio: un luogo di vita e di speranza».

Collaborazione tra pubblico e privato

Strutture simili in Italia «sono estremamente rare e si contano sulle dita di una mano: quest’opera renderà Corbetta un esempio sociosanitario e assistenziale modello a livello nazionale – sostiene Ballarini – La Residenza, da 24 posti letto, sarà realizzata attraverso un partenariato pubblico-privato, per un valore complessivo di 7 milioni di euro».

Un luogo per le famiglie con figli disabili

Secondo il primo cittadino si tratta di «un sogno diventato realtà, un’altra promessa fatta a tutti i cittadini che abbiamo mantenuto. Stiamo per creare un faro di speranza per le famiglie che vivono ogni giorno la sofferenza e le sfide indicibili delle disabilità gravi, e siamo fieri di costruire insieme una città che guarda al futuro, mettendo bambini e ragazzi al centro», conclude.