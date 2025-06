Nasce l’Associazione Culturale “Rescaldina Tutto l’Anno” APS, una nuova realtà che si propone di essere motore di aggregazione, partecipazione e rinascita culturale per tutta la comunità di Rescalda e Rescaldina.

Nasce la nuova associazione "Rescaldina tutto l'anno"

Nata dalla volontà di un gruppo di cittadini accomunati da passione e desiderio di mettersi a disposizione, l’Associazione si pone l’obiettivo di promuovere iniziative culturali, artistiche, ricreative e sociali in grado di coinvolgere tutte le fasce d’età e rendere il nostro paese un luogo più vivo, accogliente e dinamico durante tutti i mesi dell’anno. Da qui il nome che ne riassume lo spirito: continuità, presenza e impegno costante sul territorio.

“Rescaldina Tutto l’Anno” sarà un punto di riferimento per l’organizzazione di eventi, concerti, mostre, laboratori per bambini, incontri per adulti, attività per anziani, sport, conferenze e momenti di socialità. La missione è chiara: coltivare la cultura come bene comune, strumento di coesione e opportunità di crescita per tutti. L’Associazione opererà come ente del Terzo Settore, senza fini di lucro, con spirito inclusivo e aperto alla collaborazione con cittadini, scuole, realtà associative, commercianti e istituzioni locali. Ogni proposta sarà accolta con interesse e valutata per la costruzione di un programma condiviso, ricco e variegato.

Appuntamenti e modalità per associarsi

Nei prossimi giorni verranno comunicati i primi appuntamenti pubblici e le modalità per associarsi. Nel frattempo, invitiamo tutti coloro che desiderano contribuire, partecipare o anche solo conoscere meglio il progetto a seguirci sulle nostra pagine Facebook ed Instagram.

Radici nel territorio, rami verso il futuro.