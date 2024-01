Nasce il "Giardino degli angeli" per ricordare i bambini mai nati

Un luogo dove poter permettere di far riposare i bambini mai nati. Questo quanto verrà realizzato Corbetta con il «Giardino degli angeli» che potrà accogliere così i piccoli nati morti.

All’interno del campo santo verrà quindi ricavato uno spazio speciale per queste piccole creature speciali che purtroppo non hanno mai potuto vedere la luce.

«Una comunità non dimentica mai nessuno, ed è per questo che nel cimitero realizzeremo uno spazio destinato ad accogliere le spoglie dei bambini mai nati, ovvero abortiti volontariamente o nati morti per cause naturali - prosegue il primo cittadino -️ La sepoltura dei morti è un segno di misericordia e di civiltà di cui non possiamo privarci pena la nostra umanità. Vuol dire che quella persona non è passata invano, che la sua vita ha avuto un valore, un senso».