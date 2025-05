Nasce "Civicamente 7°", il polo civico di Settimo

Grazie all'impegno di un gruppo di cittadini di Settimo che in prima persona si sono dedicati al progetto del civismo, nasce l’Associazione «Civicamente 7°» (Civicamente Settimo).

Civicamente 7°

L’associazione si propone come organizzazione sociale politica, libera e assolutamente indipendente dai partiti di qualsiasi schieramento. L’obiettivo primario non è solo promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita politica della città di Settimo Milanese e del suo territorio ma anche facilitare l’aggregazione e l’istituzione di altre liste civiche apartitiche che si adoperino per la comunità.

Costituita il 20 gennaio 2025, l’Associazione ora è pronta per diffondersi sul territorio e sviluppare la sua attività di ausilio e sostegno.

Di Cara presidente

«Vogliamo dare spazio a chi ha voglia di partecipare, creare occasioni di ascolto e confronto, sostenere progetti che abbiano un impatto positivo e sostenibile nella comunità. Crediamo nel valore delle Liste Civiche come motore di aggregazione e cambiamento e per questo mettiamo a loro disposizione anche strumenti di supporto economico, logistico e di partecipazione attiva», dichiara Vincenzo Di Cara, presidente della neonata Associazione.

«Civicamente 7°» vuole rappresentare una novità assoluta nel panorama associativo e politico di Settimo Milanese, frutto di un impegno che nasce dal basso e che punta a stimolare la partecipazione attiva dei cittadini che non si sentono rappresentati da un sistema partitico, ma che hanno ancora voglia di far sentire la propria voce.

No ai partiti

Ad oggi due liste civiche, Gente di Settimo e Noi di Settimo Milanese, le liste che candidarono a sindaco Patrizia Stringaro la passata primavera, hanno aderito al progetto di Civicamente 7°, ma l'obiettivo è molto più ambizioso.

«Sappiamo quanto sia potente lo strumento della Lista Civica per un territorio come Settimo Milanese e ci auguriamo che altri cittadini vogliano farsi stimolare da chi ha già deciso di raccogliere la sfida, unendosi al nostro progetto. È possibile associarsi sia come singoli oppure come Lista Civica: unici requisiti sono la maggiore età e la non appartenenza a partiti politici» chiosa il presidente Di Cara.

Il gruppo mette a disposizione i propri canali social e la mail info@civicamentesettimo.it per chi vuole aderire.