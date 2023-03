Nando Dalla Chiesa conquista il pubblico di Canegrate. E lo fa nel nuovo auditorium della scuola secondaria, dove studenti e cittadini ascoltano il suo intervento sulla legalità.

Debutto col pienone a scuola per ascoltare Dalla Chiesa

Debutto con pienone giovedì scorso per il nuovo auditorium della scuola secondaria nelle vesti inedite di sala cittadina. Ospite d’onore e protagonista assoluto Nando dalla Chiesa, per una coinvolgente serata sul tema della 'ndrangheta al nord: conoscerla per poterla combattere. Il prof. Dalla Chiesa ha conquistato il pubblico rispondendo alle numerose domande con un’appassionata miscela di memorie personali e conoscenze, scaturite da mezzo secolo d’impegno politico e studi sulla criminalità organizzata.

Promotori e ospiti della serata

La serata era organizzata dalla Commissione consiliare Antimafia e legalità, in collaborazione con il Tavolo Antimafie e Libera Contro le Mafie di Legnano. Presenti molti amministratori locali, dal sindaco di Canegrate Matteo Modica, che ha fatto gli onori di casa, ai primi cittadini di Legnano Lorenzo Radice e di Rescaldina Gilles André Ielo, nonché numerosi assessori. Il sindaco, la referente del Tavolo AntiMafie e il dott. Simone Finotti, dirigente dell’ICS “Aldo Moro” e del “Cavalleri” di Parabiago, hanno premiato per l'impegno nella lotta alle mafie le 12 ragazze del liceo che a maggio realizzeranno una performance ispirata alla figura di Lea Garofalo, la madre coraggio che disse no al mondo 'ndranghetista che la circondava; il gruppo da gennaio sta affrontando un percorso teatrale con il Tavolo AntiMafie.

L'abbraccio finale

Alla fine della serata Nando Dalla Chiesa si è concesso, con particolare bonomia, all’abbraccio di tante persone, fra le quali ricordiamo: i componenti della Commissione Antimafia e Legalità; gli attivisti di Libera Legnano; il nostro Sindaco, il comandante e il vicecomandante della Polizia Locale; un affettuoso gruppo di ex carabinieri e servitori dello Stato. Un particolare ringraziamento va a chi ha contribuito al successo della serata, in special modo il nostro Ufficio Tecnico, la Polizia Locale e il personale dell’ICS “Moro”.