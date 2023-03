Tragedia in stazione: uomo finisce sotto il treno

Un uomo di 58 anni è morto poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 9 marzo 2023, alla stazione ferroviaria di Canegrate: da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Tragedia in stazione: uomo finisce sotto un treno

Un uomo di 58 anni, residente a Busto Garolfo, è morto poco prima delle 17 alla stazione di Canegrate in via Volontari della Libertà. Sul posto sono arrivate un'ambulanza, l'automedica, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Fermato il traffico ferroviario lungo la linea Milano Porta Garibaldi - Porto Ceresio. Una persona presente sul treno si è sentita male dopo lo stop del treno ed è stata soccorsa da un'ambulanza.