Unire l’eccellenza musicale a un nobile scopo: questo è l’obiettivo di “Battiti di Solidarietà”, il concerto benefico che vedrà protagonista il rinomato batterista e produttore Marco Maggiore con il suo acclamato spettacolo “Beatman”.

Musica e solidarietà per aiutare gli animali abbandonati

L’evento, patrocinato dal Comune di Cerro Maggiore, si terrà venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 21:00 presso l’Auditorium Comunale di Cerro Maggiore (Via Boccaccio 2).

L’intero ricavato della serata, sarà devoluto all’associazione “Protezione Animali Legnano”, da anni impegnata nella gestione del canile/gattile cittadino e nella tutela degli animali in difficoltà.

L’Artista e lo Spettacolo: Marco Maggiore in “Beatman”

Marco Maggiore (classe 1981) è un artista eclettico e poliedrico, riconosciuto a livello internazionale come batterista, produttore, insegnante e scrittore. La sua carriera vanta collaborazioni di altissimo livello nel panorama musicale mondiale, avendo calcato i palchi al fianco di artisti del calibro di Sting, Zucchero, Renato Zero, Amii Stewart, il Grammy Award Eumir Deodato (Björk, Frank Sinatra, Earth Wind & Fire) e il bassista Michael Manring. Formatosi sotto la guida di maestri come Tullio De Piscopo e Alfredo Golino, Maggiore fonde nella sua poetica artistica elementi di rock, pop, funk, jazz, progressive rock ed elettronica.

“Beatman” è il progetto One Man Band che Marco Maggiore porta in scena, un’esperienza sonora unica nel suo genere. In questo spettacolo, l’artista si esibisce non solo alla batteria ma anche come vocalist e programmatore, creando dal vivo un sound avvolgente e complesso che trascende i generi. “Beatman” è un viaggio attraverso uno spettro musicale vasto, dove la sua tecnica inconfondibile e la sua sensibilità come produttore si fondono in una performance dinamica e coinvolgente.

Dettagli dell’Evento e Biglietti

Il concerto “Battiti di Solidarietà” non è solo un’occasione per apprezzare l’arte di Marco Maggiore, ma soprattutto un gesto concreto di aiuto verso gli amici a quattro zampe che l’associazione “Protezione Animali Legnano” accudisce quotidianamente.

Evento: Concerto Benefico “Battiti di Solidarietà” con Marco Maggiore in “Beatman”

Data e Ora: Venerdì 6 febbraio 2026, ore 21:00

Luogo: Auditorium Comunale di Cerro Maggiore, Via Boccaccio 2

Organizzazione: Marco Maggiore

Patrocinio: Comune di Cerro Maggiore

Beneficenza: Associazione “Protezione Animali Legnano”

Biglietti: Disponibili in prevendita esclusiva sulla piattaforma Evients