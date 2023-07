Musica, balli e prelibatezze alla "Notte dei lumi"

Suoni, colori, balli, prelibatezze e giochi hanno riempito le strade del centro di Cuggiono sabato 8 luglio con la "Notte dei lumi".

Musica e buon cibo alla "Notte dei lumi"

È tornato l'appuntamento con "La notte dei lumi", la notte bianca cuggionese che ha visto la partecipazione di molte persone che hanno affollato piazze e strade. Molto apprezzato e applaudito lo spettacolo con fuoco del "Duo di fiamme", e la musica di "Telesuono band" che si è esibita in piazza San Giorgio. Chi ama il ballo ha potuto mettere in mostra le sue abilità in piazza della Vittoria con il duo "Davide e Nadia"; musica popolare in via Cavour con "Enrico Gerli & the Folk Friends".

Non sono mancati gonfiabili e giochi per i più piccoli e anche truccabimbi. Una serata che, accompagnata da buon cibo, rappresenta ormai un appuntamento tradizionale dell'estate. L'iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con i commercianti.