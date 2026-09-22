Musica, acquerello e poesia: Just Friends una serata dedicata alle donne

Una serata intensa, partecipata e ricca di emozioni quella di sabato sera 19 settembre 2026 alla Cooperativa Rinascita di Abbiategrasso , che ha accolto un pubblico numeroso per il concerto “Just for Woman”, un appuntamento dedicato alle donne, alla loro forza, alla loro sensibilità e alle molte sfumature dell’essere donna.

Una magica sinergia di elementi

L’evento ha saputo intrecciare musica, poesia e arte in un’unica esperienza, coinvolgendo il pubblico in un percorso fatto di emozioni, parole, suoni e immagini.

Protagonista della serata è stato il gruppo musicale Just Friends, con le voci di Valentina Lucini, Alessandra Agosti, Angela Serrao e Silvia Bollettin, accompagnate da Alessandro Gianelli alla chitarra, Fabio Bertolotti al basso, Roger Ronzio alla batteria e Francesca Mainardi alle percussioni e alla chitarra. La formazione ha offerto un’esibizione di grande qualità musicale e professionalità, regalando al pubblico un repertorio dedicato al mondo femminile e alle sue diverse sfumature. Le canzoni hanno raccontato la forza, la dolcezza, la fragilità e il coraggio delle donne, creando momenti di grande coinvolgimento e partecipazione.

A intrecciarsi con la musica sono state le poesie e le parole di Sara De Carli, che hanno aggiunto alla serata momenti di riflessione e di emozione, contribuendo a costruire un racconto dedicato all’universo femminile. A rendere ancora più particolare l’appuntamento è stata la presenza sul palco dell’artista e illustratrice Barbara Duré, che ha realizzato numerose illustrazioni ad acquerello ispirate alle canzoni e alle emozioni della serata.

Barbara ha dipinto dal vivo, accanto alla band, trasformando la propria postazione in una parte integrante dello spettacolo. Le opere prendevano forma sotto gli occhi del pubblico e venivano proiettate in tempo reale su un grande telo, permettendo a tutti di seguire il processo creativo, dal primo tratto fino alla nascita dell’immagine.

Il dialogo tra forme d’arte

Si è così creato un dialogo continuo tra musica, poesia e pittura, tre linguaggi diversi che durante la serata si sono incontrati e completati, dando vita a un racconto fatto di forza, dolcezza, sensibilità e coraggio. Particolarmente emozionante è stato il momento conclusivo, quando Barbara Duré ha svelato a sorpresa l’ultima opera realizzata durante il concerto: un ritratto ad acquerello delle quattro componenti dei Just Friends, pensato come omaggio alle artiste protagoniste della serata. Un momento che ha idealmente chiuso il cerchio tra ciò che era accaduto sul palco: la musica che aveva dato voce alle emozioni, la poesia che le aveva raccontate e la pittura che le aveva trasformate in immagini. Una serata di musica, arte e parole che ha saputo coinvolgere profondamente il pubblico e lasciare spazio alle emozioni e alla condivisione, trasformandosi in un autentico omaggio alla forza, alla sensibilità e alla bellezza del mondo femminile.