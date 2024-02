Muro libero per opere di writing

Il Comune di Cornaredo mette a disposizione degli street artist un muro di proprietà comunale per opere di writing.

Muri liberi

Il muro, segnalato da apposita targa, si trova sulla parete dell’ufficio tecnico lungo la pista ciclopedonale tra via Dei Mille e via Brera, come indicato nella mappa «Muri liberi». Gli artisti possono esprimersi liberamente e gratuitamente sottostando agli obblighi ed ai divieti espressi nel «Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli spazi pubblici dedicati al Writing e alla Street Art».

Writing

Anche i cittadini privati possono mettere a disposizione propri spazi per le finalità sopra descritte. In questo caso la disponibilità della parete verrà comunicata dal proprietario all’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Cornaredo, che ne prenderà atto con Delibera di Giunta e la inserirà nell’elenco dei «Muri liberi».

Via dei Mille

La durata e la permanenza delle opere sui muri liberi sono a discrezione di chi utilizza il muro. L’amministrazione comunale garantisce però una permanenza minima delle opere realizzate di tre mesi, gli autori all’interno dell’opera dovranno indicare mese e anno di realizzazione così da poter garantire la permanenza minima. L’Amministrazione riserva la facoltà di ripulire gli spazi periodicamente così da renderli riutilizzabili e di far rimuovere eventuali scritte offensive a persone, religioni o Organi di Stato.