“Muoversi in sicurezza, curare con cura”: ecco l’incontro dedicato ai caregiver e a chi accudisce i propri cari

La sezione Avis di Arconate organizza un incontro pubblico e gratuito dal titolo "Muoversi in sicurezza, curare con cura", pensato per offrire orientamento, supporto e consigli pratici a tutti i caregiver familiari e ai cittadini interessati

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La sezione Avis di Arconate organizza l’incontro pubblico dal titolo “Muoversi in sicurezza, curare con cura”, pensato per offrire orientamento, supporto e consigli pratici a tutti i caregiver familiari e ai cittadini interessati. Incontro che è in programma per venerdì 13 novembre alle 20.45 all’Auditorium comunale di Via Montello 1.

Obiettivo: fornire informazioni utili per accudire chi è in difficoltà

Può capitare improvvisamente a chiunque di trovarsi nella condizione di doversi prendere cura di una persona amata. Un compito nobile, un gesto d’amore, che tuttavia richiede non solo dedizione ma anche competenze specifiche, poiché saperlo fare bene fa la differenza. L’intento è quello, dunque, di fornire tutte le informazioni necessarie per accudire chi è in difficoltà garantendo un supporto idoneo perché spesso capita di sollevare erroneamente una persona causando del dolore o rischiando di rimanere noi stessi bloccati.

Il programma e gli interventi

La serata affronterà gli aspetti pratici e quotidiani dell’assistenza domiciliare attraverso l’esperienza di due professionisti del settore. Da una parte il punto di vista del fisioterapista, a cura di Christian Leoni e dedicato alle tecniche di trasferimento e sollevamento, alla prevenzione infortuni per caregiver e assistito ed uso corretto dei piccoli ausili. Dall’altra quello dell’infermiere, a cura invece di Alessandra Poma, che interverrà sulla gestione cateteri, flebo e dispositivi medici. prevenzione delle lesioni da pressione e sull’iter burocratico per ADI (Assistenza domiciliare integrata) e ausili. L’ingresso è libero e l’invito a partecipare è aperto a tutti.