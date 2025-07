Multato a 8 anni, in bici contro un camion

multato

Il piccolo ha perso l’equilibrio mentre era in sella alla sua bicicletta ed è finito contro un mezzo posteggiato in modo irregolare sulla pista ciclabile

Multato a 8 anni perché con la sua biciclettina finisce contro un camion posteggiato, in modo non regolare, a ridosso della pista ciclabile. E’ quanto successo al piccolo Elia, nato il 13 settembre del 2016, che si è visto recapitare a casa, ovviamente a nome del padre, Diego Riminucci una sanzione di 38 euro e 45 centesimi per un «sinistro» avvenuto il 2 maggio di quest’anno.

"Quando abbiamo ricevuto il verbale siamo rimasti senza parole"

Motivazione, come riportato nel verbale degli agenti della Polizia Locale di Lainate:

«Il conducente del velocipede, (Elia 8 anni ndr), non manteneva il controllo del velocipide che conduceva e non era in grado di arrestarlo, compiendo le manovre necessarie per evitare l'ostacolo prevedibile entro il limite del campo di visibilità andando ad urtare contro il veicolo in sosta.»

«Quando abbiamo ricevuto il verbale siamo rimasti senza parole - racconta Diego Riminucci - quando è avvenuto il fatto abbiamo chiamato gli agenti della Polizia Locale che hanno verificato cosa era successo senza però avvisarci che avremmo ricevuto a casa il verbale. Mio figlio è effettivamente andato a sbattere contro il camion che era posteggiato sulla ciclabile.»

Il papà del piccolo. "Pagherò volentieri la sanzione mi piacerebbe però sapere le motivazioni"

Genitore del piccolo Elia che ha mandato una pec al Comando della Polizia Locale e al sindaco per chiedere spiegazioni del verbale ricevuto.

«Premetto che pagherò molto volentieri la sanzione - spiega Diego Riminucci - mi piacerebbe però sapere quali sono le motivazioni della sanzione visto che il camion era posteggiato in un posto dove non poteva stare.»

Il sindaco Landonio: "Gli agenti hanno applicato il codice della strada, spiace sia coinvolto un bambino"

Sulla vicenda abbiamo contattato il primo cittadino di Lainate Alberto Landonio.

«La prima cosa che voglio dire è che ho ricevuto la mail del papà del piccolo Elia e sono disposto ad incontrarlo senza nessun problema. Quello che posso dire su questa vicenda è che gli agenti della Polizia Locale hanno agito in modo corretto rispettando quelle che sono le normative del Codice della strada. Spiace, che il protagonista di questa vicenda sia un bambino. Quello che posso aggiungere, come da richiesta del papà del piccolo è che anche il camion che era posteggiato, non in modo corretto, è stato multato».

Dopo l’incidente il piccolo Elia è stato medicato in quanto nella caduta ha riportato diverse escoriazioni sia sotto il mento che sulla spalla e su altre parti del corpo.