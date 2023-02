Movibus, lavoratori ancora in protesta

Movibus, i lavoratori ancora in presidio nella sede di San Vittore Olona.

Movibus, altro presidio

Era il 13 gennaio 2023 quando i lavoratori della Movibus avevano incrociato le braccia davanti alla sede di via Roma a San Vittore Olona. Stessa scena che si è vista oggi, venerdì 17 febbraio 2023, in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico. La protesta ha visto protagonisti sempre i lavoratori che sono tornati a rivendicare quanto già annunciato "perchè non siamo ancora stati ascoltati".

Le rivendicazioni

"Chiediamo di ottenere l'indennità di autosnodato, l'abolizione della terza ripresa lavorativa, l'istituzione del nastro lavorativo a 10 ore, il consuntivo della media lavorativa - affermano dall'Usb - Le nostre rivendicazioni sono legate a una necessità di conciliare in modo corretto il tempo di vita e il tempo di lavoro, evitando riprese che costringano a un tempo lavoro superiore alle 10 ore giornaliere e che, oltre a erodere il salario in spostamenti, impediscono la conduzione di una regolare e serena vita personale, e al riconoscimento di un'indennità salariale corrispondente a una qualifica aggiuntiva come la conduzione del mezzo autosnodato".