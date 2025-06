Motori, musica e solidarietà allo stadio

Tante persone lo scorso fine settimana, 14 e 15 giugno 2025, per il settimo Festival Custom Rock & Blues allo stadio Gianni Invernizzi di Abbiategrasso. Un enorme grazie a 4F For Friends per aver organizzato un weekend indimenticabile a favore di Anffas Abbiategrasso e Associazione Heiros.

Tra auto americane, spettacoli, mini moto e il sound rock & blues degli Hate & Love e dei Sick Brain, l'energia era contagiosa! Grazie a tutti i visitatori che non sono mancati nonostante il caldo e alle istituzioni presenti a cominciare dal sindaco, Cesare Nai e dall'assessore alle Attività Produttive Valter Bertani. Insieme si fa la differenza.

Tra gli eventi molto apprezzati e partecipati quello organizzato dal Motoclub di Abbiategrasso per i più piccoli, ha fatto provare a ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni, un'esperienza di approccio alle 2 ruote, con minimoto, abbigliamento tecnico e istruttori professionisti della Fmi, il tutto gratuito.

“ Domenica il MotoClub Abbiategrasso ha fatto il Corso Hobby Sport Young, ovvero un approccio alle due ruote per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni, con minimoto – afferma soddisfatto Matteo Cucchi presidente del Motoclub di Bià - Alla fine della giornata ben 44 ragazzi/e di varie età sono riusciti a fare questa bella e pensiamo utile esperienza. Ci dispiace e ci scusiamo se non siamo riusciti a far girare tutti, ma purtroppo dobbiamo rispettare orari e burocrazia, ma sarà sicuramente per la prossima. Il tutto all'interno del 7° Festival Custom Rock&Blues organizzato dagli amici del Gruppo 4F For Friends, ormai con loro abbiamo un forte e concreto sodalizio e come diciamo sempre l'unione fa la forza, soprattutto quando si parla di fare qualcosa per i più piccoli e per beneficenza - conclude - Grazie a tutti i partecipanti e grazie a coloro che hanno lavorato sotto un sole cocente per rendere possibile questo bello ed importante evento”.