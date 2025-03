Moschea in via Novara, Fratelli di Settimo dice "no"

Moschea temporanea in fase di allestimento in via Novara a Milano, Fratelli di Settimo dice "no".

Moschea temporanea

La lista Fratelli di Settimo guidata da Diana Malossi interviene sui lavori per la realizzazione della moschea temporanea nell'area del parcheggio Trenno di via Novara.

Alle porte di Settimo Milanese, in via Novara nell'area del parcheggio Trenno, sorgerà una Moschea "temporanea" per il volere del Sindaco Sala, che non ha inteso ascoltare nemmeno i rappresentanti del suo Municipio 7 confinante con la nostra cittadina.

"Parcheggio di interscambio"

Già dal 2022 era stata espressa contrarietà a questa scelta, votando una mozione con cui veniva chiesto allo stesso Sindaco di individuare una sede alternativa tra quelle già previste dal Piano delle Attrezzature Religiose del Consiglio Comunale meneghino, tutto tace come spesso accade. Come Lista Civica Fratelli di Settimo ribadiamo quanto esposto dal consigliere Salinari di Fratelli d'Italia del Municipio 7, confermando che tale area debba ritenersi ad altro uso per tutti i Cittadini, come ad esempio un parcheggio di interscambio strategico verso Area B. Si tratta quindi di altra decisione forzata Milano-centrica che non tiene conto delle volontà dei Cittadini e che la prima periferia dovrà subire - scrive Malossi.

Mobilitazione