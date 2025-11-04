Morto il primo sindaco Mario Pedrini, aveva 95 anni

«Giorni di lacrime, commozione, dolore e ricordi. Giorni tristi per tutta la nostra comunità. Oggi più che mai è il momento del silenzio, perché proprio in queste ultime ore ci ha lasciati Mario Pedrini, storico primo sindaco di Vanzaghello dal 1969 al 1985». A darne l’annuncio è il primo cittadino Arconte Gatti.

Il primo sindaco del Comune di Vanzaghello

Mario Pedrini, mancato all’età di 95 anni, è stato «una figura che ha scritto pagine e pagine importanti del paese, tra i promotori dell’erezione di Vanzaghello a Comune autonomo. Un esempio e un punto di riferimento importante e fondamentale per tutti noi – ricorda il sindaco Gatti – L’impegno, l’attenzione e il lavoro costante e quotidiano a fianco dei suoi concittadini, per far crescere sempre di più la nostra comunità. Un primo cittadino che ha lasciato un segno indelebile e che resterà per sempre nei cuori e nella memoria dei Vanzaghellesi».

Il cordoglio dell’intera comunità

Il sindaco Arconte Gatti e l’Amministrazione comunale si stringono attorno alla famiglia a nome dell’intera cittadinanza. «Il ricordo di quanto la figura di Mario Pedrini è stata essenziale per il nostro paese resterà scolpito nella storia di Vanzaghello», conclude.

Lutto cittadino

Giovedì 6 novembre, giorno delle esequie, sarà proclamato il lutto cittadino.