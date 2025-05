Morto il motociclista coinvolto nell'incidente di sabato a Lainate

Non ce l’ha fatta ed è morto all’ospedale milanese di Niguarda l’uomo di 38 anni, Vito Oresti coinvolto nell’incidente stradale avvenuto intorno alle 14.30 di sabato in via Antonio Bramante a Lainate nella zona al confine con il comune di Origgio.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dei fatti

Ancora da chiarire, da parte degli agenti della Polizia Locale l’esatta dinamica dei fatti. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che il 38enne originario di Lainate, che da qualche anno abita a Milano insieme alla moglie, giunto allo stop tra via Leonardo Da Vinci, da dove proveniva la moto e via Bramante si sia immesso in via Bramante senza fermarsi proprio nel momento in cui una monovolume con a bordo marito e moglie rispettivamente di 69 e 63 anni stava percorrendo via Bramante in direzione del centro cittadino.

L'uomo alla guida dell'auto per evitare il motociclista è finito contro il cancello di una villetta

L’uomo alla guida dell’auto ha fatto di tutto per evitare l’impatto, sull’asfalto una lunga frenata, ma purtroppo l’impatto con la moto è stato inevitabile. L’auto si è poi schiantata contro il cancello di cinta di una villetta situata proprio all’angolo tra via Da Vinci e via Bramante. Un boato tremendo che ha fatto uscire in strada i proprietari della villetta e i residenti delle case vicine.

Trasportato al Niguarda d'urgenza è morto poche ore dopo l'arrivo in pronto soccorso

Subito è scattato l’allarme, sul posto due ambulanze con gli operatori della Azzurra di Caronno Pertusella e della Croce Viola di Cesate oltre all’automedica inviata dall’ospedale di Garbagnate Milanese.

Il 38enne motociclista è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Niguarda dove purtroppo è deceduto. In ospedale per un controllo anche la donna passeggera dell’auto trasportata in giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

Vito Oresti abitava a Milano insieme alla moglie, era a Lainate per fare visita ad alcuni parenti

Vito Oresti residente insieme alla moglie a Milano si trovava a Lainate per fare visita ad alcuni parenti quando è successo l’incidente drammatico che gli ha tolto la vita. Una tragedia che ha lasciato la comunità lainatese e i residenti della zona senza parole.