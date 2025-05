Morto il fotografo della tragedia di Terrazzano

Si è spento a 93 anni, Gabriele Milani, fotoreporter milanese che da tempo abitava in Graffignana. Un uomo che ha speso più di quarant’anni in giro per il mondo alla ricerca di scatti inediti per conto delle più importanti testate giornalistiche.

Tra gli scatti del famoso fotografo anche quello del 1956 alla scuola di Terrazzano presa in ostaggio da due fratelli armati

Tra gli scatti fatti da Milani nel corso della sua lunga carriera c’è ne uno cui la città di Rho è particolarmente legata ovvero lo scatto fatto nel 1956 alla scuola di Terrazzano presa in ostaggio da due fratelli armati, i fratelli Egidio e Arturo Santato (quest'ultimo da poco dimesso da un manicomio criminale n.d.r.) che pretendevano il riscatto.

Una vicenda che si concluse con la morte di Sante Zennaro che tramite una scala a pioli appoggiata al muro sotto la finestra, entrò nell'aula; i poliziotti quando entrarono nell’aula credendo di avere davanti uno dei due sequestratori, aprirono il fuoco e lo uccisero. Immagini quelle scattate da Gabriele Milani che erano finite sui giornali di tutto il mondo, e così scoprì la sua vocazione.

Un uomo che è stato testimone di eventi che hanno fatto la storia dell’Italia e del mondo

Nel 1967 poi riuscì a fotografare il bandito Graziano Mesina, latitante, nel Gennargentu, in Sardegna. Un uomo che è stato testimone di eventi che hanno fatto la storia dell’Italia e del mondo.